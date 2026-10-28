Susana Matute cuestiona salida de Jorge Gavidia de la bancada Buen Gobierno: “Debió hablar con nosotros"

La senadora Susana Matute cuestionó la salida de Jorge Gavidia de la bancada Buen Gobierno y lamentó que el parlamentario no conversara con sus compañeros antes de tomar esa decisión. En una entrevista con RPP, sostuvo que debió explicar sus motivos al grupo parlamentario. "Nos hubiera gustado escuchar sus argumentos y que hablara con nosotros", afirmó.

Matute recordó que el último encuentro cercano con Gavidia ocurrió durante las Fiestas Patrias, poco después de la instalación de la bancada. Desde entonces, según relató, no tuvieron mayores oportunidades de conversar. La senadora señaló que le habría gustado conocer las razones de su colega antes de que decidiera alejarse de la agrupación.

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La legisladora también reveló que Gavidia llevaba dos o tres semanas en conversaciones con Jorge Nieto. "Él ha estado conversando con Jorge Nieto hace dos o tres semanas", declaró a RPP. Asimismo, precisó que el senador llevaba cerca de tres semanas sin asistir a las reuniones de la bancada.

Matute indicó que Gavidia solía conversar con sus compañeros durante la campaña electoral y al inicio de la gestión parlamentaria, pero que esa comunicación se perdió con el tiempo. "Sabemos de él por sus redes y por las publicaciones que hace, pero no porque se aproxime a nosotros", manifestó. También sostuvo que cada persona debía asumir la responsabilidad por sus decisiones.

La senadora consideró que Gavidia pudo exponer sus argumentos ante la bancada antes de renunciar. "Probablemente él hubiera tenido la oportunidad de ejercer su voto si exponía ante la bancada sus argumentos", afirmó.

Además, lamentó que no tomara en cuenta a los colectivos vinculados con su representación parlamentaria ni a los líderes de su agrupación. "Él es parte de una bancada y tiene líderes que lo representan. Todo eso debió pesar también en la toma de su decisión", sostuvo.

Renuncia de Jorge Gavidia a Buen Gobierno: ¿qué opciones tiene tras dejar la bancada?

La renuncia de Jorge Gavidia a la militancia del Partido del Buen Gobierno y su salida de la bancada marcaron un nuevo escenario para el senador. Tras su decisión, el parlamentario solo podrá incorporarse al grupo mixto o sumarse a otra bancada, una opción que el reglamento del Senado permite por única vez durante el periodo 2026-2031.

El artículo 56 del reglamento establece que Gavidia deberá formalizar su incorporación a otro grupo parlamentario si elige esa alternativa. Sin embargo, si se suma a una nueva bancada durante un nuevo periodo anual de sesiones, no podrá integrar la Mesa Directiva durante ese lapso.

La otra posibilidad es que pase al grupo mixto, espacio que reúne a senadores que no pertenecen a una bancada. En ese caso, tendrá restricciones dentro del Senado: no podrá integrar la Mesa Directiva ni participar en la Junta de Portavoces. Además, este grupo no cuenta con personal ni oficinas propias, a diferencia de las demás agrupaciones parlamentarias.