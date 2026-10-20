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Lluvias en Perú hoy EN VIVO: pronóstico, inundaciones, viviendas afectadas en Piura y últimas alertas del Senamhi

Consulta las actualizaciones sobre las precipitaciones en Perú, las alertas meteorológicas, las zonas afectadas por inundaciones y los reportes de daños en Piura.

Las autoridades han anunciado medidas para mitigar el impacto de las lluvias. Mantente informado sobre la situación actual en Perú.
Las autoridades han anunciado medidas para mitigar el impacto de las lluvias. Mantente informado sobre la situación actual en Perú.Foto: difusión/Composición LR
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Las lluvias en Perú mantienen la atención sobre el pronóstico del Senamhi y los reportes de posibles inundaciones y viviendas afectadas, especialmente en Piura. Sigue EN VIVO el minuto a minuto con las últimas alertas meteorológicas, las incidencias reportadas en las distintas regiones y las medidas anunciadas por las autoridades.

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: situación en regiones este martes 20 de octubre

14:15
20/10/2026

Senamhi vincula las lluvias en Tumbes con El Niño

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las precipitaciones están asociadas al fenómeno El Niño. Las condiciones meteorológicas continúan bajo monitoreo ante la posibilidad de que las lluvias aumenten durante los próximos días de octubre.

14:10
20/10/2026

Tres quebradas se activan en Tumbes por las lluvias

Las precipitaciones del martes 20 de octubre activaron las quebradas Peña Blanca, Chacritas e Higuerón, en el distrito de Pampas de Hospital. El incremento del agua afectó vías de acceso utilizadas por vehículos que se desplazan hacia zonas agrícolas y dificultó el tránsito.

14:03
20/10/2026

Senamhi advierte que las lluvias en Piura aumentarán hacia noviembre

El meteorólogo Nelson Quispe advirtió que las precipitaciones en Piura y Tumbes se intensificarán progresivamente. Entre el 21 y el 24 de octubre podrían registrarse lluvias más fuertes, mientras que hacia finales de año las precipitaciones aumentarían y podrían extenderse a Lambayeque y La Libertad.

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