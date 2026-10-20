Lluvias en Perú hoy EN VIVO: pronóstico, inundaciones, viviendas afectadas en Piura y últimas alertas del Senamhi

Las autoridades han anunciado medidas para mitigar el impacto de las lluvias. Mantente informado sobre la situación actual en Perú.

Las autoridades han anunciado medidas para mitigar el impacto de las lluvias. Mantente informado sobre la situación actual en Perú. Foto: difusión/Composición LR

Las lluvias en Perú mantienen la atención sobre el pronóstico del Senamhi y los reportes de posibles inundaciones y viviendas afectadas, especialmente en Piura. Sigue EN VIVO el minuto a minuto con las últimas alertas meteorológicas, las incidencias reportadas en las distintas regiones y las medidas anunciadas por las autoridades.