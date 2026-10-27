Alerta en Perú: 7,1 millones de niños estarían en riesgo por plomo y detectan pinturas peligrosas Un estudio de la ONG LEEP encontró niveles peligrosos de plomo en el 29% de las pinturas analizadas en el país y en la mitad de las pinturas a base de aceite. El Minsa busca reforzar la vigilancia sanitaria y la fiscalización para prevenir la exposición infantil a este metal tóxico.

Alrededor de 7,1 millones de niños en el Perú estarían afectados por la intoxicación por plomo, según estimaciones de UNICEF citadas por la ONG Lead Exposure Elimination Project (LEEP). La exposición a este metal puede causar daños permanentes en el desarrollo cerebral y la capacidad cognitiva, por lo que su presencia en productos de uso cotidiano representa un riesgo para la salud infantil.

En el país, los resultados de un análisis de LEEP revelaron que el 29% de las pinturas muestreadas contenía niveles peligrosos de plomo. La proporción llegó al 50% entre las pinturas a base de aceite. Estos hallazgos ponen el foco en la necesidad de reforzar los controles sobre estos productos y verificar el cumplimiento de los límites establecidos por la normativa peruana.

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Detectan plomo en pinturas y buscan reforzar la fiscalización

Ante este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), coordina acciones con LEEP para fortalecer la vigilancia sanitaria y la fiscalización de pinturas que contienen plomo.

Como parte de este trabajo, ambas instituciones realizaron el Taller Internacional para el Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria y Fiscalización del Plomo en Pinturas en el Perú. La actividad reunió a especialistas de Kenia, Colombia, Uruguay y Brasil, quienes compartieron experiencias sobre regulación, monitoreo de productos y mecanismos de fiscalización.

El objetivo es identificar prácticas que contribuyan a mejorar la aplicación de la Ley N.° 31182, que establece medidas para proteger la salud frente al plomo en pinturas y otros materiales de revestimiento. Durante el encuentro, el director del programa de LEEP, Guillermo Olmedo, destacó la importancia de la cooperación con el sector público para prevenir la exposición a este metal.

Perú establece un límite de 90 partes por millón de plomo

El marco normativo peruano fija en 90 partes por millón (ppm) el límite máximo de plomo permitido en pinturas. El director ejecutivo de la Dirección de Control y Vigilancia de Digesa, Elmer Quichiz Romero, destacó los avances regulatorios del país y señaló la importancia de mantener el trabajo conjunto con el sector privado y la sociedad civil para mejorar la vigilancia y el cumplimiento de la norma.

La colaboración entre LEEP y Digesa se formalizó mediante un memorando de entendimiento suscrito en julio de 2024 y renovado en julio de 2025. El acuerdo permite el intercambio de conocimientos y la asistencia técnica para fortalecer las capacidades institucionales y apoyar la aplicación de las medidas destinadas a eliminar el plomo de las pinturas.

La fiscalización de estos productos resulta clave para reducir las fuentes de exposición y proteger la salud de la población, especialmente de niñas y niños, cuyos organismos son más vulnerables a los efectos de este metal tóxico.