¿Tienes un vuelo? Migraciones suspenderá emisión de pasaportes este domingo 13 de septiembre

La Superintendencia Nacional de Migraciones suspenderá la emisión de pasaportes electrónicos el 13 de septiembre, de 00:00 a 4:00 a. m., por trabajos técnicos programados. | Composición

La Superintendencia Nacional de Migraciones suspenderá la emisión de pasaportes electrónicos el 13 de septiembre, de 00:00 a 4:00 a. m., por trabajos técnicos programados. | Composición

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que suspenderá temporalmente la emisión de pasaportes electrónicos durante la madrugada del domingo 13 de septiembre, debido a trabajos técnicos programados en la infraestructura tecnológica que sostiene este servicio.

La interrupción se realizará desde las 0.00 hasta las 4.00 a. m. y comprenderá a las sedes de Migraciones a nivel nacional. La oficina ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez también estará comprendida en la suspensión.

Durante ese periodo no podrán realizarse los procedimientos que dependan directamente de la plataforma tecnológica destinada a la emisión de los documentos de viaje.

¿Cuándo se reanudará el servicio?

Migraciones señaló que las atenciones vinculadas con la emisión de pasaportes se retomarán una vez culminados los trabajos técnicos programados. Por ello, recomendó a los usuarios considerar el horario de la intervención y realizar con anticipación cualquier trámite que pudiera verse afectado.

La medida es especialmente relevante para los pasajeros que tengan vuelos durante las primeras horas del domingo y necesiten gestionar su pasaporte en la sede del aeropuerto Jorge Chávez.

PUEDES VER: Agosto rompe récord y se convierte en el mes más cálido a nivel global desde que existen registros

¿Cuánto cuesta tramitar el pasaporte electrónico?

La tasa para obtener el pasaporte electrónico es de S/ 120,90. El pago puede realizarse a través de Págalo.pe, mediante el código 01810, en el Banco de la Nación o en las oficinas de Migraciones habilitadas para recibir pagos mediante Yape o POS.

Para el trámite se requiere presentar el DNI vigente y el comprobante de pago. Migraciones precisa que no es necesario presentar formularios, fotocopias ni fotografías impresas, ni recurrir a gestores particulares.