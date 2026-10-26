Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: conoce a los abanderados de Perú para esta competencia Natzumi Aquije del Tenis de Mesa y Doménico Sotomayor de Natación liderarán al Team Perú en el desfile inaugural el 31 de octubre en Senegal.

Del 31 de octubre al 13 de noviembre, el Team Perú representará al Comité Olímpico Peruano en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en Senegal, con la participación de 15 deportistas en 11 disciplinas. Los abanderados Natzumi Aquije en Tenis de Mesa y Doménico Sotomayor en Natación encabezarán la ceremonia de apertura, junto a figuras como Renzo Manyari, presidente del COP, María Martínez, secretaria general del COP, Oscar Fernández, presidente del IPD, y Vladimir Armenteros, jefe de misión Dakar 2026.

"Llevamos a los futuros representantes del país a una prestigiosa competencia internacional", declaró Renzo Manyari, presidente del COP, al destacar el viaje del Team Perú a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con equipamiento de la marca Head, disponible en Tiendas Ripley. Esta colaboración continúa hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, incluyendo los Juegos Panamericanos Lima 2027. Manyari subrayó: "Ustedes son la herencia del Perú en el olimpismo, y estamos orgullosos de su talento y compromiso al representar al país en Dakar 2026".

Perú estará representado por 15 competidores en 11 disciplinas: Thiago Fernando Goyzueta Carnero y Rocío Andía Arotaipe en Atletismo; Haru Alejandra Quinto Marin en Ciclismo; Astrid Bravo Ortega en Esgrima; Yesús Emanuel Perea Vallve en Judo; Stacy Estrella Rodriguez Tello en Lucha; Doménico Lorenzo Sotomayor Acuña y Cielo Scarlet Moya Vargas en Natación; Teo Rubio Bernuy en Remo; Jacen Johan Yactayo Díaz en Skateboarding; Ximena Haydee Zapata Peña en Taekwondo; Natzumi Valentina Aquije Condezo y Samuel Andrés Duffoo Guevara en Tenis de Mesa; y Salvador Rodrigo Tenorio Rubio y Paula Ledgard Wagner de Reyna en Vela. La bandera fue entregada a Natzumi Aquije por Oscar Fernández, mientras que Patricia Acuña, madre de Doménico Sotomayor, lo representó en su ausencia.

Abanderados de Perú en Dakar 2026

La competencia acogerá a aproximadamente 2,700 participantes de entre 14 y 18 años, distribuidos en 25 deportes oficiales, en tres sedes: Dakar, Diamniadio y Saly. A diferencia de los Juegos Olímpicos tradicionales, los Juegos de la Juventud tienen sus particularidades. Iniciaron en Singapur en 2010, seguidos por Nanjing, China, en 2014, y Buenos Aires, Argentina, en 2018. Esta será la cuarta edición, retomando el evento tras ocho años, ya que la edición programada para 2022 fue pospuesta a 2026.

En cuanto a la historia, la selección juvenil femenina de Voleibol de Perú ganó una medalla de bronce en Singapur 2010, superando a Japón, con Natalia Málaga al mando. En Nanjing 2014, el equipo U15 de fútbol, dirigido por Juan José Oré, obtuvo una medalla de oro al derrotar a Corea del Sur. En esa misma edición, Brillith Gamarra ganó bronce en Judo por equipos, y Jaira Brandes otro bronce en Vela en Byte CII. En Buenos Aires 2018, Noemí Huayhuameza se llevó el bronce en Judo y Ángel Sosa alcanzó el cuarto lugar en Remo.