Incendio en el Jockey Plaza: revelan qué trabajos se realizaban antes del siniestro dentro de local

Un incendio se registró la madrugada de este jueves 22 de octubre en un local comercial del centro comercial Jockey Plaza, ubicado en la avenida Manuel Olguín, en Monterrico. El siniestro movilizó al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que realizó labores para controlar las llamas.

De acuerdo con el reporte de la Región Policial Lima Centro, la emergencia se reportó alrededor de la 1.20 a. m. en el interior del establecimiento Happyland, identificado en el reporte como una sala de juegos, la cual se encontraba desocupada. Asimismo, solo se reportaron daños materiales.

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¿Qué trabajos se realizaban antes del siniestro?

A través de un comunicado, el Jockey Plaza precisó, posteriormente, que el incendio ocurrió en un espacio comercial desocupado, durante trabajos de desmontaje que incluían labores de soldadura. Estas actividades estaban a cargo de personal contratista que, según la administración, contaba con las licencias y los seguros correspondientes.

"El acontecimiento fue controlado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a quienes agradecemos su rápida y efectiva intervención", se lee en el comunicado. Por último, reiteraron su compromiso con la seguridad y el bienestar de los visitantes, colaboradores y de todas las personas que forman parte de Jockey Plaza.