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Ganaron el oro con 'Illari Blando': la historia de las emprendedoras peruanas que arrasaron en torneo quesero en Uruguay

Dos productoras del valle del Chillón obtuvieron cinco medallas en el XX Concurso Nacional e Internacional de Quesos del Uruguay, representando a Perú en este evento destacado.

El proyecto Procap del INIA ha brindado capacitación y asistencia técnica a estas productoras, fortaleciendo su producción de derivados lácteos y promoviendo la calidad de quesos artesanales peruanos.
El proyecto Procap del INIA ha brindado capacitación y asistencia técnica a estas productoras, fortaleciendo su producción de derivados lácteos y promoviendo la calidad de quesos artesanales peruanos.Foto: Difusión
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Dos emprendimientos de productoras del valle del Chillón, beneficiarias del proyecto caprino Procap del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), consiguieron cinco medallas en el XX Concurso Nacional e Internacional de Quesos del Uruguay. La competencia, realizada los días 14 y 15 de octubre, reunió cerca de 400 muestras procedentes de diez países de América Latina, entre ellos Perú.

Los reconocimientos correspondieron a quesos elaborados con leche de cabra, una categoría en la que las emprendedoras peruanas concentraron cinco de las seis medallas obtenidas por el país. Los resultados destacaron a La Cabrita y La Lecherita de Quives, dos iniciativas que recibieron capacitación y asistencia técnica para fortalecer sus procesos de producción de derivados lácteos.

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Qué quesos peruanos ganaron medallas en el concurso internacional de Uruguay

La Cabrita consiguió cuatro distinciones en el certamen. Su queso Illari Blando obtuvo la medalla de oro, mientras que las variedades Cholomber, Illari Duro y Cabruto recibieron reconocimientos de plata y bronce. Con estos resultados, el emprendimiento reunió la mayor cantidad de premios entre los productos de cabra mencionados en la competencia.

La quinta medalla fue para La Lecherita de Quives, cuyo queso Paria alcanzó el bronce en la categoría de quesos de leches finas de muy alta humedad. En total, el concurso convocó productos de Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Guatemala, Costa Rica y Perú. La evaluación estuvo a cargo de un jurado nacional e internacional durante las jornadas del 14 y 15 de octubre.

El Instituto Nacional de Innovación Agraria señaló que ambas productoras ya habían recibido otras distinciones en concursos nacionales e internacionales. Los nuevos resultados se incorporan a esa trayectoria de participación en certámenes dedicados a reconocer la calidad de los productos queseros.

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Cómo el proyecto Procap del INIA capacitó a las productoras del valle del Chillón

Los dos emprendimientos forman parte de las iniciativas beneficiarias de Procap, proyecto impulsado por el INIA para promover la producción sostenible de la ganadería caprina. Como parte de esta intervención, sus integrantes recibieron formación en elaboración de derivados lácteos, crianza de cabras, buenas prácticas de ordeño, calidad e inocuidad de la leche y alimentación del ganado.

La asistencia técnica estuvo orientada a fortalecer las capacidades de las productoras en las distintas etapas de su actividad. El presidente del INIA, Christian Barrantes, atribuyó las medallas al esfuerzo y la perseverancia de las emprendedoras, y destacó el trabajo conjunto entre la institución y quienes desarrollan sus actividades en el campo para ampliar sus oportunidades comerciales.

La promoción de los quesos artesanales peruanos también cuenta con iniciativas como Combi Queso, impulsada por Agromercado, y el Salón del Queso Peruano. Ambas contribuyen a difundir y comercializar la variedad de productos elaborados en el país con leche de vaca, cabra y búfala.

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