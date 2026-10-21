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Papa León XIV en Perú: desde la próxima semana se podrá reservar entradas gratis para misa en Las Palmas

La misa, programada para el 16 de noviembre, es uno de los eventos más esperados de la visita del sumo pontífice al Perú y se espera reunir a más de un millón de fieles en Surco.

Papa León XIV realizará multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas
Papa León XIV realizará multitudinaria misa en la Base Aérea Las PalmasComposición LR / Andina
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Continúan los preparativos para la visita del papa León XIV a Perú. A partir de la próxima semana, se pondrá a disposición del público en general la reserva de entradas gratuitas para la misa multitudinaria que el sumo pontífice ofrecerá en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, el 16 de noviembre, último día de su estadía en el país.

El anuncio fue compartido por el secretario general para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, Juan Bytton, durante un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP). El padre jesuita no detalló el mecanismo que se aplicará para recoger las inscripciones de los fieles peruanos, por lo que se espera la difusión de mayor información en los próximos días.

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Visita de León XIV al Perú sigue en pie

Hasta el momento, la visita del papa León XIV al Perú se mantiene vigente, luego de la operación al pulmón a la que fue sometido y tras ser dado de alta el último sábado 17 de octubre. Además, el próximo 26 de octubre, una misión de avanzada del Vaticano llegará a Lima para revisar los preparativos de seguridad, liturgia y logística de las actividades previstas del pontífice en el país.

Según la agenda oficial del Vaticano, el papa estará en el Perú del 11 al 16 de noviembre y visitará las ciudades de Chiclayo, Cusco, Pucallpa, Santa Cruz y Lima, en el marco de una gira mayor por Sudamérica, que incluye Uruguay y Argentina. Uno de los eventos más esperados durante su permanencia en el país será la misa en la Base Aérea Las Palmas.

Más de un millón de fieles en Las Palmas

La Santa Misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas está programada para el lunes 16 de noviembre a las 10.30 a. m. Se estima que 1.200.000 asistirán a este encuentro, cantidad similar a la que reunió la misa del papa Francisco en enero de 2018 en el mismo lugar. El evento también contará con la presencia de la imagen del Señor de los Milagros, según confirmó la Conferencia Episcopal Peruana (CEP).

Aunque todavía no hay detalles sobre el mecanismo que se utilizará para recoger las inscripciones de los fieles, los ejemplos en la región brindan una idea. En Argentina, donde el papa estará del 8 al 11 de noviembre, el registro de asistencia empezó el 8 de octubre de manera virtual en la página web de la Conferencia Episcopal Argentina para todas las misas que León XIV realizará en ese país, así como el encuentro con los jóvenes.

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