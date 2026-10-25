Alcalde de Curahuasi pide apoyo aéreo urgente ante reactivación de incendio forestal en Apurímac

El alcalde de Curahuasi solicitó la intervención urgente del Estado para controlar la reactivación del incendio forestal

El alcalde de Curahuasi solicitó la intervención urgente del Estado para controlar la reactivación del incendio forestal

El alcalde de Curahuasi, Gorky León, solicitó apoyo aéreo urgente al gobierno nacional y a la presidenta de la República para controlar la reactivación de un incendio forestal en la comunidad de Vista Alegre, ubicada en la provincia de Abancay, región Apurímac. Un centenar de comuneros, con apoyo de los bomberos, combate las llamas que avanzan en una zona de difícil acceso y amenazan con alcanzar áreas pobladas.

La autoridad edil pidió una intervención inmediata para evitar que el fuego se extienda y ocasione nuevas pérdidas en las comunidades afectadas. La reactivación del incendio ocurre después de que los siniestros forestales arrasaran extensas áreas de pastizales, bosques y cultivos en Curahuasi, donde decenas de familias dependen de la ganadería y la agricultura para subsistir.

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Incendios forestales arrasaron pastizales y cultivos en Apurímac

En las comunidades campesinas de San Antonio de Matibamba, Larata y Vista Alegre, el fuego transformó los cerros cubiertos de vegetación en extensas superficies ennegrecidas. De acuerdo con estimaciones recogidas entre los pobladores de los tres sectores, más de 12.000 hectáreas habrían resultado afectadas. Sin embargo, todavía no se cuenta con un registro oficial que permita establecer la magnitud total de los daños.

En San Antonio de Matibamba, el incendio comenzó la tarde del 6 de octubre, cuando gran parte de los habitantes había bajado al pueblo para realizar compras y vender sus productos. Apenas tres comuneros caminaron durante casi una hora para intentar contener las primeras llamas, pero la vegetación seca, los fuertes vientos y la falta de equipos dificultaron las labores. Según los testimonios, el siniestro se prolongó durante catorce días.

Wilfredo Castillo, poblador de la comunidad, estimó que más del 90% de los pastos naturales y la cobertura vegetal de su sector se perdieron. También reportó la muerte de diez vacunos, encontrados carbonizados, y la destrucción de una decena de chozas y cabañas rústicas. La fauna silvestre también habría resultado afectada. Pese a la cercanía del fuego con las zonas habitadas, no se reportaron víctimas mortales ni personas heridas.

Ganaderos temen quedarse sin alimento ni agua

La pérdida de pastizales compromete la alimentación del ganado, principal sustento de más de 50 comuneros de Matibamba. Los animales, acostumbrados al libre pastoreo, recorren ahora terrenos quemados en busca de vegetación.

"Nos preocupa la alimentación de nuestro ganado, prácticamente están comiendo tierra o hierba quemada. Eso les puede causar enfermedades", advirtió Castillo.

La escasez de agua agrava la emergencia. Durante las labores para controlar el incendio se utilizó el recurso almacenado en uno de los reservorios de la comunidad, que quedó prácticamente seco. Los pequeños manantiales también registran poco caudal debido a la falta de lluvias.

"Por el fenómeno El Niño sabemos que no habrá lluvias, esto nos tiene muy preocupados, no tendremos agua para nuestro consumo y la de nuestros animales", lamentó el comunero.

En la vecina comunidad de Larata, las pérdidas también alcanzaron a los agricultores. Candelaria Montesinos, una mujer viuda que depende de sus cultivos, perdió sus plantaciones de palta después de cuatro años de inversión y cuidado.

"Soy viuda, mis hijos están lejos, yo vivo de mis cultivos y ahora no tengo nada", manifestó.

Benigno Montesinos, otro de los afectados, pidió que las investigaciones permitan identificar a los responsables del inicio del incendio y que estos respondan por los daños ocasionados. Los pobladores han señalado a un vecino como presunto responsable, pero esta versión deberá ser esclarecida por las autoridades competentes.

Comunidades aisladas enfrentan las consecuencias del fuego

La emergencia también ha puesto en evidencia las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones rurales de Curahuasi. San Antonio de Matibamba se encuentra al final de una trocha carrozable que demanda más de cinco horas de viaje desde el distrito. La comunidad carece de electrificación y posta médica, mientras que su institución educativa dejó de funcionar por falta de alumnos.

La mayoría de sus habitantes son adultos mayores. Muchos jóvenes emigraron en busca de oportunidades laborales y regresaron cuando el fuego amenazó sus hogares y el ganado de sus familias.

A estas dificultades se suman obras inconclusas. En Matibamba y Larata, los trabajos de electrificación permanecen paralizados desde hace dos años, pese a que ya se instalaron postes, cables y medidores. También quedaron pendientes proyectos de riego tecnificado, mientras que el mal estado de la vía de acceso dificulta el traslado de personas y ayuda humanitaria.

Durante la emergencia, creadores de contenido e influencers llevaron víveres, agua embotellada, vitaminas para el ganado y chala —hojas y tallos de maíz utilizados como forraje— para alimentar a los animales. No obstante, los pobladores advierten que estas donaciones serán insuficientes para cubrir las necesidades de los próximos meses.

"Estamos muy agradecidos por el apoyo de nuestros amigos tiktokeros, pero sabemos que será momentáneo y durará poco. De allí no sabemos qué comerán nuestros animales. Solicitamos la intervención de las autoridades nacionales", insistió Castillo.

Los comuneros también solicitaron que se investigue la posible relación entre los incendios y la reciente aparición de actividad minera en la zona, cuya formalidad aseguran desconocer. Estas denuncias requieren una investigación que permita determinar si existe alguna conexión con los siniestros.

Mientras las familias intentan recuperarse de las pérdidas, la reactivación del fuego en Vista Alegre vuelve a poner en riesgo a las comunidades de Curahuasi. El alcalde Gorky León insiste en la necesidad de apoyo aéreo para controlar las llamas, evitar que alcancen zonas pobladas y prevenir nuevos daños en una región donde la pérdida de pastos y la escasez de agua amenazan la subsistencia de numerosas familias.