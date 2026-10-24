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Espectáculos

Tania Libertad emociona al anunciar que le cantará al papa León XIV en Perú: “Elegí interpretar el 'Ave María' de Schubert”

Tania Libertad interpretará el 'Ave María' de Schubert ante el papa León XIV el próximo 14 de noviembre en Zaña, Lambayeque. La cantante contó cómo surgió la oportunidad y anunció un concierto en Lima por su cumpleaños.

Tania Libertad recibirá al papa León XIV con el 'Ave María' de Schubert. Composición LR. Instagram
Tania Libertad recibirá al papa León XIV con el 'Ave María' de Schubert. Composición LR. Instagram
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Tania Libertad tendrá un encuentro especial con el papa León XIV durante su próxima visita al Perú. La reconocida cantante nacional anunció que interpretará el 'Ave María' de Schubert el sábado 14 de noviembre en Zaña, Lambayeque, su tierra natal. La presentación se realizará en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, como parte de las actividades de clausura del Año Jubilar.

En una entrevista para RPP, la artista explicó que la oportunidad surgió de manera inesperada y expresó su emoción por regresar al lugar donde nació para dedicarle una interpretación al sumo pontífice. "Para mí es una maravilla poder regresar a mi tierra, a Zaña, para poder cantar este Ave María de Schubert, que se lo quiero ofrecer con mucha admiración y con mucho amor a mi tierra. Y al Papa, por supuesto", manifestó en el programa Ampliación de Noticias.

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Así es como Tania Libertad concretó su histórica oportunidad

Libertad contó que hace aproximadamente tres años participó en un evento benéfico organizado para la Curia de Chiclayo, ocasión en la que conoció a varios sacerdotes. Sin embargo, Robert Prevost, quien actualmente ocupa el pontificado, ya no se encontraba en el lugar cuando ella asistió. Tiempo después, cuando se enteró de que el papa era peruano y había desarrollado gran parte de su labor religiosa en Zaña, la cantante pensó en viajar al Vaticano para saludarlo.

En ese entonces consultó si existía la posibilidad de conocerlo, después recibió el contacto que hizo posible su participación musical. "Cuando yo me entero que el papa es peruano y que había hecho su labor en Zaña. Yo ya me iba a ir al Vaticano para saludarlo", relató la intérprete. También explicó que, tras preguntar por la posibilidad de conocer al pontífice, se comunicaron con ella y recibieron con entusiasmo la propuesta de ofrecerle una canción.

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¿Dónde y cuándo se presentará Tania Libertad para el sumo pontífice?

Tania Libertad cantará ante el papa León XIV el sábado 14 de noviembre en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, ubicado en Zaña, Lambayeque. El encuentro de oración formará parte de las actividades previstas para la clausura del Año Jubilar durante la visita del pontífice a esta región del norte peruano.

Además de este compromiso, la intérprete regresa a Lima para ofrecer un concierto el sábado 24 de octubre en el Gran Teatro Nacional. La fecha coincide con su cumpleaños y marcará una nueva presentación ante el público peruano después de varias décadas de residencia en México.

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¿Por qué Tania Libertad cantará exactamente el 'Ave María' de Schubert?

La elección del 'Ave María' de Schubert respondió a las características de la actividad y al tiempo disponible dentro de la agenda papal. La cantante señaló que la visita a Zaña no incluirá una misa completa, sino una celebración con un formato distinto y una programación ajustada. Por ello, su participación será breve y estará acompañada por otras expresiones culturales.

"Yo decidí hacer el Ave María de Schubert porque el Papa no va a poder hacer la misa completa en Zaña por todas las actividades que tiene que hacer, pero va a ser una especie de homilía, está todo cronometrado", explicó Libertad. Asimismo, adelantó que después de su interpretación se presentará una danza negra, aunque precisó que no tenía certeza sobre todos los detalles del programa.

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