La llegada del papa León XIV movilizará a miles de peruanos y significará un reto vial para la ciudad | Composición LR

La llegada del papa León XIV movilizará a miles de peruanos y significará un reto vial para la ciudad | Composición LR

La llegada del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, pondrá a prueba la capacidad de Lima para movilizar a miles de personas sin agravar la congestión vehicular que afecta diariamente a la capital. La concentración de fieles, los desplazamientos hacia las actividades papales y los cierres de avenidas para garantizar la seguridad del pontífice exigirán una planificación que considere no solo los puntos de encuentro, sino también el impacto de las restricciones sobre toda la red vial.

El desafío es significativo. Lima y Callao albergan a más de 11 millones de habitantes y registran aproximadamente 24 millones de viajes diarios, entre desplazamientos motorizados y no motorizados. Para el ingeniero Germán Gallardo, docente de la Universidad de Piura y especialista en transporte vial, esta demanda habitual deja a la ciudad con una capacidad limitada para absorber incrementos extraordinarios de circulación.

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"Cuando una vía opera cerca de su capacidad máxima, pequeños incrementos de demanda pueden generar aumentos muy importantes en la congestión y en los tiempos de viaje", explicó el especialista a La República.

El problema, advierte, no se limita a las avenidas próximas a las actividades del papa. Los cierres y desvíos pueden trasladar la congestión hacia otras vías, incrementar los tiempos de desplazamiento y generar incertidumbre para quienes necesitan trabajar, acudir a centros médicos o trasladarse al aeropuerto.

Cierres viales y cuellos de botella: el reto de anticipar la congestión

El Centro Histórico de Lima, el entorno del Estadio Nacional y los accesos a la Base Aérea Las Palmas figuran entre las zonas que requieren especial atención por las actividades previstas. Sin embargo, Gallardo sostiene que no basta con identificar las avenidas que habitualmente presentan mayor congestión: las autoridades deben evaluar cómo reaccionará el conjunto de la red vial ante los cierres y las concentraciones de personas.

Para ello, plantea utilizar modelos de transporte y programas de simulación que permitan calcular las demoras, comparar rutas alternativas y anticipar los puntos críticos. Estas herramientas deben alimentarse con información confiable sobre los flujos vehiculares, los desplazamientos de los asistentes y la capacidad de las vías.

El especialista recuerda que Lima y Callao cuentan con estudios de movilidad elaborados por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), incluido el Plan de Movilidad Urbana publicado en diciembre de 2025. A partir de esa información, propone realizar simulaciones específicas para cada actividad papal y evaluar distintos escenarios antes de disponer los cierres.

"La preparación del transporte para la visita papal debería gestionarse como un verdadero proyecto, con objetivos, responsables, plazos, recursos, entregables y mecanismos de control", señaló.

Gallardo considera necesario contar con una dirección técnica que articule el trabajo de especialistas en transporte, modelación del tránsito, seguridad vial y gestión de emergencias, en coordinación con la ATU, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Policía Nacional y las demás instituciones involucradas, respetando las competencias de cada entidad.

El plan, agrega, debe contemplar tanto la llegada de los asistentes como su salida y la continuidad de los desplazamientos del resto de la población. También debe prever contingencias ante accidentes, averías de autobuses o interrupciones inesperadas de las vías.

¿Qué medidas prepara la Municipalidad de Lima?

Frente a este escenario, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó a La República que viene articulando un plan de acción multisectorial para atender la seguridad, la movilidad urbana, el ordenamiento del espacio público y las posibles emergencias durante la visita del pontífice.

Entre las medidas previstas figura el despliegue de más de mil agentes municipales, quienes apoyarán en labores de seguridad preventiva, orientación ciudadana, gestión del tránsito y atención de contingencias, en coordinación con las autoridades competentes.

La comuna también indicó que realiza inspecciones y trabajos de mantenimiento en las posibles rutas que utilizará la comitiva papal. Según su pronunciamiento, ya comenzaron las intervenciones en la avenida Pardo de Zela y en la avenida República de Panamá, en el tramo comprendido entre la Vía Expresa y la avenida El Sol.

En materia de circulación, la municipalidad señaló que coordina con la Policía Nacional y el Arzobispado de Lima la definición de los cierres de vías, las restricciones vehiculares y las limitaciones de estacionamiento. Las fechas y los horarios dependerán del recorrido oficial y de la programación de las actividades del papa.

Hasta el momento, la comuna no ha precisado en la información remitida a este diario cuáles serán las avenidas restringidas ni los horarios definitivos. Aseguró que, una vez establecidas las disposiciones, las comunicará a través de sus canales oficiales y los de la Gerencia de Movilidad Urbana.

Asimismo, indicó que se contemplarán planes de desvío para facilitar la circulación del transporte público y privado, garantizar el acceso de los residentes y permitir el desplazamiento de ambulancias, bomberos y otros vehículos de emergencia.

Transporte público: ¿podrá Lima movilizar a miles de fieles?

La capacidad del transporte público será determinante para trasladar a los asistentes hacia el Estadio Nacional y la Base Aérea Las Palmas. Sin embargo, Gallardo advierte que no es posible asegurar que la oferta actual será suficiente sin conocer cuántas personas acudirán, desde dónde se desplazarán y en qué horarios lo harán.

Aunque la capital cuenta con la Línea 1 del Metro, el Metropolitano y los corredores complementarios, el especialista considera que todavía carece de una red de transporte masivo suficientemente extensa e integrada para atender de manera eficiente la demanda de toda la ciudad. La Línea 2, por su parte, continúa operando solo en un tramo inicial.

En el caso del Estadio Nacional, el Metropolitano podría cumplir un papel importante si se refuerzan las frecuencias y se organizan adecuadamente los accesos y las estaciones. Para Las Palmas, el reto es mayor: la Línea 1 puede acercar a los pasajeros a determinados puntos del sur de Lima, pero no garantiza por sí sola el traslado hasta los accesos habilitados a la base aérea.

Ante este escenario, Gallardo propone implementar servicios especiales de autobuses de gran capacidad desde puntos estratégicos de la ciudad, conectados con las estaciones del Metro y el Metropolitano. También recomienda habilitar zonas de embarque y desembarque que permitan ordenar los flujos peatonales y vehiculares sin comprometer la seguridad.

La prioridad, sostiene, debe ser movilizar a la mayor cantidad de personas con el menor número posible de vehículos. Por ello, considera conveniente establecer corredores temporales para autobuses autorizados, siempre que su implementación esté respaldada por evaluaciones técnicas y no perjudique innecesariamente al resto de la ciudad.

En paralelo, la ATU informó que viene elaborando un plan operativo en coordinación con la Policía Nacional y las demás entidades convocadas por la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel (CEAN), en la Cancillería. Entre las acciones previstas figuran rutas para trasladar a los fieles a la misa en Las Palmas, la reunión con jóvenes en el Estadio Nacional y planes de desvío del transporte.

¿Cómo desplazarse durante la visita del papa León XIV?

Mientras las autoridades definen las restricciones, Gallardo recomienda que los ciudadanos organicen sus desplazamientos con 24 a 48 horas de anticipación, revisando los cierres anunciados y las rutas alternativas. Esto no significa salir uno o dos días antes, sino planificar el viaje y considerar un margen adicional según el origen, el destino y el horario.

Para quienes deban cruzar Lima durante las actividades, aconseja evitar, cuando sea posible, los desplazamientos no indispensables en las horas de mayor concentración. En los viajes impostergables, recomienda verificar las condiciones del tránsito antes de salir y utilizar el transporte masivo cuando sus servicios no estén afectados por las restricciones.

Una prueba para la movilidad de Lima

Más allá de las actividades previstas para noviembre, la visita de León XIV pone en evidencia la necesidad de replantear cómo se desplazan los ciudadanos en una metrópoli de las dimensiones de Lima. Para Gallardo, el desafío no se resuelve únicamente con medidas temporales, sino con una transformación del sistema de transporte.

El especialista sostiene que el Metro debe convertirse en uno de los ejes de esa transformación, complementado por una red integrada de autobuses, una gestión moderna del tránsito y una planificación urbana que reduzca los desplazamientos innecesarios.

La visita papal será una oportunidad para evaluar la capacidad de las autoridades de trabajar de manera coordinada ante una demanda extraordinaria. Sin embargo, el reto de fondo permanecerá después de noviembre: construir una ciudad en la que trasladarse de un punto a otro sea más seguro, eficiente y previsible para todos.