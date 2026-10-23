Caen dos trabajadores de Municipalidad de Trujillo: uno por presunta coima y otro por drogas

Un funcionario de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Alberto Martín Bertini Rodríguez, fue detenido por solicitar S/1.500 a un transportista para no cerrar su empresa. | Cortesía

Un funcionario de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Alberto Martín Bertini Rodríguez, fue detenido por solicitar S/1.500 a un transportista para no cerrar su empresa. | Cortesía

Un funcionario de la Municipalidad Provincial de Trujillo fue detenido por la Policía Nacional tras ser acusado de solicitar S/1.500 a un transportista a cambio de no disponer el cierre de su empresa. El intervenido fue identificado como Alberto Martín Bertini Rodríguez, quien se desempeñaba como subgerente de Fiscalización de Transportes de la comuna.

De acuerdo con información policial, la intervención ocurrió durante la tarde del jueves, en la cuadra 3 de la avenida Jesús de Nazareth. El funcionario habría sido intervenido luego de que un ciudadano denunciara el presunto pedido de dinero. Durante el operativo, los agentes encontraron en poder del trabajador la suma que habría sido solicitada.

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Bertini Rodríguez quedó a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias destinadas a esclarecer la denuncia. El caso será investigado para determinar las circunstancias en las que se produjo la presunta solicitud de dinero y establecer las responsabilidades que correspondan.

Otro fiscalizador de Trujillo fue detenido por presunta venta de drogas

Horas después de esta intervención, agentes de la Policía detuvieron a otro trabajador de la Municipalidad de Trujillo. Se trata de Carlos Manuel Campaña León, fiscalizador municipal que es investigado por su presunta pertenencia a la organización denominada Los Turris de Trujillo, dedicada, según la investigación policial, a la microcomercialización de drogas.

Junto con Campaña León también fueron intervenidos Fanny Roxana Rodríguez More y Hernán Andrés Sandoval Martínez, de nacionalidad colombiana. Los tres quedaron bajo investigación policial por su presunta vinculación con esta organización.

La intervención forma parte de las acciones policiales destinadas a desarticular grupos dedicados a la comercialización de estupefacientes en la ciudad de Trujillo. La situación legal de los intervenidos deberá determinarse conforme avancen las diligencias del Ministerio Público y la Policía.

Municipalidad anuncia medidas tras detenciones

Ante ambos casos, la Municipalidad Provincial de Trujillo informó que adoptará medidas respecto de los trabajadores involucrados. En el caso de Alberto Bertini, la comuna señaló que decidió desvincularlo para facilitar las investigaciones de las autoridades.

“Nos hemos reunido con el Ministerio Público y la Policía para que continúen con las diligencias. En el caso de Alberto Martini, hemos decidido desvincular cualquier relación con él, y en el caso de Carlos Campaña, esperamos las investigaciones y, si existe una sentencia, procederemos a la separación”, declaró el alcalde de Trujillo, Mario Reyna.

La comuna sostuvo que no respalda este tipo de conductas y que esperará los resultados de las investigaciones para adoptar las medidas administrativas que correspondan en el segundo caso.