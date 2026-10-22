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Sociedad

De una corona shipiba a 21 canoas: así será la bienvenida indígena al papa León XIV en Pucallpa

Representantes de los pueblos indígenas de Ucayali se reunirán con el pontífice el 15 de noviembre en Yarinacocha para compartir las necesidades de sus comunidades. La bienvenida incluirá danzas, cantos y expresiones culturales.

Pueblos indígenas de Ucayali preparan una emotiva bienvenida al papa León XIV en Pucallpa
Pueblos indígenas de Ucayali preparan una emotiva bienvenida al papa León XIV en Pucallpa
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Los pueblos indígenas de Ucayali alistan una bienvenida cultural para el papa León XIV, quien llegará a Pucallpa el 15 de noviembre. El encuentro se realizará en el malecón de Puerto Callao, en el distrito de Yarinacocha, donde representantes de las comunidades compartirán sus costumbres y expondrán los problemas que enfrentan en sus territorios.

La hermana María Amparo Zaragoza, integrante de la Comisión de Pastoral Indígena del Vicariato Apostólico de Pucallpa, explicó que la institución convocó a las organizaciones indígenas para informarles sobre la reunión y coordinar su participación. Aunque esperaban una mayor asistencia de representantes de los 21 pueblos indígenas de la región, la delegación estará integrada por dos personas, un hombre y una mujer, quienes hablarán en nombre de todas las comunidades.

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Una corona shipiba y expresiones culturales para recibir al pontífice

La bienvenida incluirá una tradición del pueblo shipibo-konibo: la entrega de una corona de mostacillas al papa León XIV. Zaragoza señaló que este gesto forma parte de las costumbres de su pueblo cuando recibe a visitantes importantes en sus territorios.

Luego, un grupo de la Universidad Nopoki, en Atalaya, presentará la danza shipiba masha y una representación del mito El grito del agua. También participará una delegación de Purús, que interpretará cantos para el pontífice.

La comitiva indígena prevé entregarle presentes elaborados por sus representantes, entre ellos uno preparado por un integrante del pueblo kakataibo. Asimismo, le obsequiarán una estola con elementos representativos de los 21 pueblos indígenas de Ucayali.

Otra de las propuestas contempla recibir al papa con 21 canoas decoradas, cada una en representación de uno de los pueblos indígenas de la región.

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Comunidades expondrán sus necesidades y demandas

Más allá de las expresiones culturales, el encuentro permitirá que los representantes indígenas transmitan al pontífice las preocupaciones, necesidades y esperanzas de sus comunidades.

Zaragoza destacó que los pueblos indígenas esperan que sus voces tengan alcance más allá de Pucallpa y que León XIV conozca directamente las dificultades que atraviesan. La reunión será, así, una oportunidad para presentar tanto su diversidad cultural como sus principales demandas.

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