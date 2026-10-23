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Sociedad

Atacan a bus de Cruz del Sur lleno de pasajeros cuando se dirigía hacia Trujillo

La unidad fue atacada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta en Ancón. El conductor evitó detenerse y llegó hasta una garita de control de la Sunat, donde pidió ayuda. El vehículo terminó con siete impactos de bala.

Un bus de Cruz del Sur fue atacado a balazos en la Panamericana Norte, mientras trasladaba pasajeros hacia Trujillo. El ataque ocurrió a la 12:05 a. m. en Ancón.
Un bus de Cruz del Sur fue atacado a balazos en la Panamericana Norte, mientras trasladaba pasajeros hacia Trujillo. El ataque ocurrió a la 12:05 a. m. en Ancón. | Difusión
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Un bus de la empresa Cruz del Sur fue atacado a balazos mientras trasladaba pasajeros rumbo a Trujillo, en un nuevo hecho de violencia contra el transporte interprovincial. El atentado ocurrió alrededor de las 12.05 a. m. de este viernes, cuando la unidad circulaba por el kilómetro 41 de la Panamericana Norte, en Ancón.

Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron el vehículo y efectuaron varios disparos contra la parte frontal. Tras el ataque, el bus quedó con siete orificios de bala. Hasta el momento, no se ha informado de pasajeros heridos por este hecho.

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El conductor logró mantenerse al volante y no detuvo inmediatamente la unidad, pese a los disparos. Según explicó, decidió continuar su recorrido debido a que se encontraba en una zona oscura y consideró que detenerse podía poner en mayor riesgo a los pasajeros.

Un bus de Cruz del Sur fue atacado a balazos en la Panamericana Norte, mientras trasladaba pasajeros hacia Trujillo. El ataque ocurrió a la 12:05 a. m. en Ancón.

Un bus de Cruz del Sur fue atacado a balazos en la Panamericana Norte, mientras trasladaba pasajeros hacia Trujillo. El ataque ocurrió a la 12:05 a. m. en Ancón.

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Conductor relató cómo ocurrió el ataque

El chofer contó que inicialmente no advirtió la presencia de la motocicleta. Según su testimonio, los sujetos se aproximaron por detrás, adelantaron al bus y luego se colocaron delante de la unidad para efectuar los disparos. “La moto venía por atrás, que yo no lo vi, después apareció y me pasó por el lado izquierdo, se me puso a mi delante y me hizo disparar”, relató el conductor.

El trabajador también describió a los presuntos atacantes. Señaló que ambos vestían de negro, se desplazaban en una motocicleta del mismo color y llevaban cascos blancos.

Tras el atentado, el conductor continuó manejando hasta llegar a una garita de control de la Sunat, donde solicitó ayuda. El hecho deberá ser investigado para determinar quiénes estuvieron detrás del ataque y cuál habría sido el objetivo de los disparos. “Para mí, ya quería amedrentarme posiblemente para que paren el bus, pero yo no voy a poder parar porque es un sitio oscuro y en silencio”, manifestó el conductor al explicar por qué decidió no detenerse inmediatamente.

El ataque ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad del transporte, luego de otros hechos violentos registrados contra empresas y trabajadores del sector. Los disparos contra una unidad que trasladaba pasajeros vuelven a poner en evidencia el riesgo al que están expuestos conductores y usuarios durante sus desplazamientos por las principales vías del país.

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