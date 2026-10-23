Juntos por el Perú presentará demanda de inconstitucionalidad por aprobación de pedido de facultades

Juntos por el Perú presentará demanda de inconstitucionalidad por aprobación de pedido de facultades

Juntos por el Perú (JP) presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por la aprobación del pedido de facultades en el pleno del Senado.

En un comunicado, indicaron que seguirán ese camino “frente a las decisiones que consideramos contrarias al orden constitucional adoptadas durante el tratamiento y aprobación de estas facultades en el Senado”.

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Señalaron que “ni pacto de caballeros ni buena fe pueden estar por encima de la Constitución y el Reglamento” y que, por lo tanto, “sin respeto al orden constitucional y a las reglas del debate parlamentario, no hay respaldo ni acuerdo alguno”.