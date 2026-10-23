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¿Qué días serán no laborables por la llegada del papa León XIV al Perú? Revisa el calendario

Las fechas no laborables varían según la región: Lima y Callao tendrán días el 11 y 16 de noviembre, mientras que Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura serán el 13 y 14 de noviembre.

Conoce qué días serán no laborables por la llegada del papa León XIV
Conoce qué días serán no laborables por la llegada del papa León XIV
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El Gobierno declaró días no laborables compensables para trabajadores del sector público y privado en determinadas regiones del Perú por la visita del papa León XIV, prevista del 11 al 16 de noviembre. La medida fue oficializada mediante un decreto supremo publicado este viernes 23 de octubre en el diario oficial El Peruano y contempla fechas diferenciadas según las zonas que recorrerá el pontífice.

La disposición comprende a Lima y Callao, así como a Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cusco y Ucayali. Sin embargo, las horas no trabajadas deberán recuperarse y la aplicación de la medida en el sector privado estará sujeta a las condiciones establecidas en la normativa.

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¿Qué días serán no laborables por la visita del papa León XIV?

El decreto establece las siguientes fechas para los días no laborables compensables:

  • Lima y Callao: 11 y 16 de noviembre. El 12 de noviembre, la medida regirá desde la 1 p. m. hasta la medianoche.
  • Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura: 13 y 14 de noviembre.
  • Cusco y Ucayali: 15 de noviembre.

La disposición busca facilitar las actividades previstas durante la visita del sumo pontífice y la movilización de los fieles en las regiones comprendidas.

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¿Cómo se recuperarán las horas no trabajadas?

En el sector público, las horas dejadas de laborar deberán compensarse dentro de los 10 días inmediatos posteriores o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad, según las necesidades del servicio.

En el sector privado, la aplicación de los días no laborables dependerá de un acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Ambas partes deberán establecer cómo se recuperarán las horas pendientes. Si no llegan a un consenso, el empleador determinará si aplica la medida y cómo se efectuará la compensación.

Por tanto, la declaración de días no laborables no implica que las horas dejadas de trabajar queden liberadas de recuperación.

¿Qué trabajadores podrían quedar excluidos de los días no laborables?

El decreto contempla excepciones para actividades económicas consideradas de especial relevancia para la comunidad. Las entidades y empresas comprendidas podrán determinar qué puestos deberán continuar operando y qué trabajadores estarán excluidos de la medida.

Entre las actividades señaladas figuran los servicios de salud y salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustibles, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, pesca, puertos, aeropuertos y terrapuertos.

También se incluyen los establecimientos de hospedaje que atiendan a huéspedes, restaurantes, servicios de seguridad y vigilancia, empresas del sistema financiero, traslado de valores y expendio de víveres y alimentos.

¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú?

La visita del papa León XIV está prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026, con actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. El recorrido movilizará a miles de fieles y requerirá coordinación entre las autoridades para garantizar la seguridad, el tránsito y el desarrollo de las actividades programadas.

La declaración de días no laborables se aplicará de acuerdo con las fechas y regiones establecidas en el decreto supremo, mientras que la recuperación de las horas dependerá del régimen laboral correspondiente.

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