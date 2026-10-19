FECIT 2026: un festival que resiste y abraza su identidad

(Desde Trujillo)

Al auditorio del Colegio Médico, ubicado a minutos de la Plaza de Armas trujillana, han acudido cientos de jóvenes. Es la inauguración del Festival de Cine de Trujillo (FECIT) y el homenajeado es el escritor y cineasta José Carlos Huayhuaca. “El maestro”, se escucha decir en los grupos de estudiantes de cine. El viernes por la mañana, otros han asistido a los conversatorios como parte de las actividades diarias del festival, que este año pasó de siete a nueve días de programación y que cierra una temporada previa también en otras regiones. En la organización, muy presente en las redes sociales, hay un promedio de 30 estudiantes y 2.000 acuden como público.

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El interés y el entusiasmo por el cine peruano son innegables. José Carlos Huayhuaca le agradece a Trujillo y señala que podría convertirse en una capital cultural. “Hay tantas cosas que decir. Y sé que uno no puede ser tan pesado de decirlas todas”, bromea. La ciudad norteña forma parte de su carrera. Después de asistir a fines de los 80 al Festival Concurso de Ballet, dirigido por Stella Puga, escribió un ensayo que forma parte de su libro Elogio de la luz y otros amores.

“Los trujillanos eran extraordinariamente conocidos en este país y fuera de él. Fue una maravilla lo que vi en ese año. A tal grado que mi entusiasmo me llevó a escribir un ensayo sobre esa experiencia. Entonces, retrospectivamente recojo esa impresión y la traigo a estos días. Comprobar que la juventud trujillana es aficionada al cine, que es capaz de llevar año tras año la realización de este estupendo festival, me conmueve profundamente. Teniendo festivales de ese alcance, de esa envergadura, de ese latido, creo que Trujillo se convertirá en la capital cultural del país”.

La película inaugural fue el documental Perú: Cuando el mundo oscureció (1987), de Gianfranco Annichini y el cineasta homenajeado. Aunque este largometraje, filmado en el pueblo de Yanque, en Arequipa, fue premiado en el extranjero, estuvo cerca de desaparecer sin estrenarse en la cartelera. Un dato que nos recuerda la actualidad y el complicado escenario para el cine peruano. “Tiene una autoría compartida. El cine puede ser la obra de varias personas y no de una sola, y creo que este es un caso, tal vez ejemplar, que demuestra eso”.

Huayhuaca fue contratado por la productora cubana y estadounidense, María Luisa Lobo, quien quería abordar su experiencia en Arequipa. Sin embargo, el director tenía pendiente el rodaje de Profesión: detective. “Me vi forzado a solo cumplir con el rodaje y dejar la edición a un cineasta íntimo amigo mío, también lamentablemente fallecido, que era extraordinario: Gianfranco Annichini. Entonces, yo fui el que hizo las imágenes, él fue el que hizo la estructuración narrativa de la película, y además hay una tercera persona, el cineasta José Antonio Portugal. Poco conocido, no obstante el gran talento que tiene, y esa es una cosa que tenemos que intentar revisar todos los aficionados al cine: que no todos los más conocidos son los mejores, y que muchos desconocidos son realmente estupendos”.

Perú: Cuando el mundo oscureció ganó el primer premio del Festival de Cine Antropológico de Nueva York tan pronto como fue proyectada en el circuito independiente. “Sin embargo, nunca se estrenó en el Perú, fue abandonada y prácticamente desapareció. Fueron unos cineastas trujillanos quienes tuvieron la iniciativa notable de proponer el rescate de esa película”, comenta entre aplausos sobre el proyecto de restauración premiado por la DAFO.

Fernando Bacilio: “Esto es una forma de resistir”

En la primera fila está el protagonista de El mudo, la premiada película sobre un juez incorruptible. Fernando Bacilio es trujillano y su carrera en el cine coincide con los trece años del festival. El actor tenía ya una carrera en el teatro y en la docencia, pero fue la película de Diego y Daniel Vega la que lo hizo reconocido en Lima y en el extranjero.

El actor asistió a la inauguración a unas horas de viajar a la capital para grabar un teaser y regresará al festival el lunes. “Venía pensando en que soy el actor viajero”, nos dice. “Para mí, el FECIT es algo extraordinario y milagroso. Además, veo que hay una continuidad, pero no para repetir, sino para mejorar. Eso es grande, sobre todo en una ciudad como la nuestra”.

Fernando Basilio

Bacilio se refiere a los índices de violencia que, evidentemente, pueden repercutir en la organización de cualquier evento cultural. “Amerita que alguien como el maestro (Huayhuaca) nos diga que podríamos ser una capital cultural. También es bueno que el público vaya desarrollando esa sensibilidad ante esa monstruosidad que es la violencia. Si hay la intención de recuperar la cultura, yo siento que la delincuencia podría irse. Hay esfuerzos individuales loables y en una ciudad como la nuestra, es de guerreros. Ahora el festival tiene auspicios, pero no ha sido así todos los años”.

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Las funciones son de ingreso libre y el actor coincide en que es una oportunidad para que el público acceda a un tipo de cine peruano que no suele permanecer en la cartelera comercial y que se enfrenta a decisiones políticas. “Esa es una forma de salir adelante y de resistir ante este tipo de acciones. La calidad del cine regional es la que, muchas veces, nos ha representado en festivales internacionales. Yo me siento orgulloso de que me consideren un representante del cine trujillano”.

En ese sentido, uno de los momentos más celebrados por el público y los cineastas invitados fue cuando la directora del festival, Mariagracia Mejía, anunció que la película cusqueña Santidad, que salió de cartelera mientras los actores y la producción denunciaban censura, cerrará el FECIT 2026. “Estamos contando con más de 50 películas en competencia y estamos apostando por extender la edición y que llegue a cada persona en el horario que pueda asistir. Tenemos como película de clausura a Santidad. La hemos traído para este festival porque eso es el arte, al fin y al cabo: que no haya censura y dar estos espacios valiosos para todos”.❖