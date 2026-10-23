“Lo han perdido todo”: comunidades piden ayuda al Gobierno tras incendios forestales que arrasaron sus cultivos Las lluvias ayudaron a apagar el fuego que afectó a la población de Cutivireni, en Satipo. La Federación Asháninka del Río Ene advierte que cientos de familias perdieron sus chacras y que ahora enfrentan falta de alimentos, agua e implementos para los brigadistas.

El incendio forestal en la comunidad nativa de Cutivireni, distrito de Río Tambo, fue extinguido tras 19 días, gracias a las lluvias recientes. Las autoridades siguen con el monitoreo de la zona para evitar reactivaciones. | Composición LR

El incendio forestal en la comunidad nativa de Cutivireni, distrito de Río Tambo, fue extinguido tras 19 días, gracias a las lluvias recientes. Las autoridades siguen con el monitoreo de la zona para evitar reactivaciones. | Composición LR

El incendio forestal que afectó durante 19 días a los anexos de Tincareni y Tsyapo, en la comunidad nativa de Cutivireni, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, fue finalmente extinguido con el apoyo de las lluvias registradas en las últimas horas. El fuego había movilizado durante casi tres semanas a bomberos, combatientes forestales, militares y pobladores asháninkas para evitar que continuara avanzando hacia zonas de mayor valor ambiental.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) confirmó la extinción del siniestro y precisó que ahora continúan las labores de monitoreo para verificar la liquidación de los focos y evitar una eventual reactivación. La zona afectada se encuentra además en el ámbito de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka, un territorio clave para la biodiversidad y para las comunidades que dependen de sus recursos.

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Sin embargo, para las comunidades afectadas, el fin de las llamas no significa el fin de la emergencia. Ruth Camarena, abogada de la Federación Asháninka del Río Ene (FARE), llegó a Lima junto con una comitiva de autoridades y representantes de las comunidades para solicitar apoyo a los ministerios y otras instituciones. Su principal preocupación ahora es cómo sostener a las familias que perdieron sus medios de subsistencia.

“Lo que nos está faltando es el tema de alimentación, porque ahí la gente ahora lo ha perdido todo”, señaló Camarena a La República. Explicó que alrededor de 12 comunidades resultaron afectadas y que, según la información que manejan, unas 600 familias habrían perdido sus cultivos, entre ellos yuca, plátano y cacao.

La dirigente explicó que la situación puede prolongarse mucho más allá de la emergencia por el fuego. “Una vez que siembran, hasta que cosechen sus productos, por lo menos va a pasar un año”, sostuvo. Por ello, las comunidades solicitan alimentos no perecibles y agua para sostener a las familias mientras recuperan sus chacras y vuelven a producir.

Brigadistas combatieron el fuego sin equipos adecuados

Otro de los pedidos que la FARE trasladó a Lima está relacionado con los propios pobladores que participaron en el combate del incendio. Camarena señaló que los brigadistas necesitan equipos de protección personal (EPP), indumentaria y otros implementos para continuar con las labores de vigilancia y control.

"La mayoría descalzos han estado, los pobres", relató al describir las condiciones en las que algunos comuneros enfrentaron el fuego. Aunque la lluvia permitió controlar el incendio, explicó que los pobladores continuaban recorriendo la zona para identificar troncos y otros puntos que todavía podían conservar calor y eventualmente reactivar las llamas.

Tras el reporte oficial de extinción emitido este viernes, Sernanp informó que las labores de monitoreo continúan para verificar los focos de calor y prevenir posibles reactivaciones.

Familias también perdieron conexiones de agua

Los daños no se limitan a las áreas de cultivo. De acuerdo con Camarena, varias comunidades también perdieron sus tuberías y conexiones de agua, debido al avance del fuego.

La dirigente explicó que algunas personas presentaron problemas de salud durante la emergencia, entre ellos deshidratación, quemaduras, sangrado nasal y afectaciones por la inhalación de humo y cenizas. En este punto, señaló que el Gobierno Regional de Junín desplegó brigadas de salud para atender a la población.

“En esa parte sí estamos bien”, dijo sobre la atención sanitaria recibida. No obstante, insistió en que el problema más urgente ahora es garantizar alimentación para las familias que perdieron sus sembríos.

Piden proyectos para recuperar las comunidades

Camarena sostuvo que la respuesta del Estado no debería terminar con la extinción del incendio. La FARE está solicitando proyectos de recuperación, reforestación y recuperación de cultivos, además de iniciativas productivas vinculadas al cacao, plátano y otros productos.

También plantean que se impulsen proyectos de vivienda rural para las comunidades afectadas y otras obras que consideran necesarias para la cuenca del río Ene, como la electrificación y la construcción de un puente que, según explicó, permitiría mejorar la conexión de las comunidades con otros sectores.

La representante asháninka señaló que la comitiva continuará este viernes con sus gestiones ante distintas instituciones, entre ellas el Congreso e Indeci, con la expectativa de conseguir ayuda inmediata para las familias y compromisos de recuperación a mediano plazo.

El incendio que afectó Río Tambo comenzó a inicios de octubre. En uno de los primeros reportes oficiales, Indeci había informado de 350 hectáreas de bosque afectadas, 80 hectáreas de cultivos perdidas y viviendas dañadas, mientras que las comunidades se sumaban a las labores de respuesta ante la falta de recursos suficientes.

Sin incendios, según el COEN

Tras varias semanas de incendios forestales en distintas regiones, el Perú reporta cero incendios activos, de acuerdo con el COEN. Las recientes lluvias contribuyeron a extinguir los focos y al trabajo de las Fuerzas Armadas, instituciones y población civil. Sin embargo, cinco incendios permanecen bajo control, aunque ya no son considerados activos, en Apurímac, Cusco y Junín. En estas zonas, las Fuerzas Armadas mantienen labores de vigilancia y combate con medios terrestres y aéreos para evitar una reactivación.