Cusco: incendios forestales cobran su sexta víctima mortal y dejan en estado crítico a otro adulto

Los incendios forestales continúan cobrando vidas en la región Cusco. Un poblador falleció en el sector de Puente Ccoyo, en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, en medio de la propagación del fuego que afecta a distintas localidades. Con esta nueva víctima, la cifra de fallecidos por estos siniestros se eleva a seis en lo que va del año.

El incendio se extendió rápidamente por la cobertura vegetal de Puente Ccoyo y generó una densa humareda en la zona. La emergencia conmocionó a los pobladores, mientras las circunstancias exactas en las que ocurrió el deceso aún deben ser esclarecidas.

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Entre la vida y la muerte

A esta tragedia se suma el caso de un hombre de 65 años que permanece en estado crítico en el Hospital Regional del Cusco, tras resultar gravemente herido durante un incendio forestal en la localidad de Acopia, provincia de Acomayo. El paciente permanece en el área de Trauma Shock, con ventilación mecánica y monitoreo permanente.

El jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, Ronal Astete Candia, informó que el paciente presenta quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 90% de la superficie corporal, con lesiones en el rostro, el tórax y las extremidades superiores. Su pronóstico es reservado y su evolución continúa siendo desfavorable debido a la gravedad de las heridas y al riesgo de complicaciones que comprometan varios órganos.

El fuego no da tregua

Al cierre de esta información, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Cusco reportó la reactivación de siete incendios forestales en Cusco. Cuatro de estos se registraron en la provincia de Chumbivilcas y los restantes en La Convención, Anta y Canchis, lo que mantiene en alerta a las autoridades y equipos de respuesta ante la persistencia de los focos de fuego.

Con estas nuevas emergencias, la región acumula 336 incendios forestales en lo que va del año, que han afectado aproximadamente 11.150 hectáreas. La cifra de víctimas mortales también llega a seis, en una temporada marcada por la propagación de las llamas y los riesgos para las comunidades rurales. Las autoridades exhortaron a la población a evitar las quemas y a no exponerse al fuego sin equipos ni capacitación para las labores de control.