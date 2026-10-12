Incendio forestal en Cusco avanza hacia viviendas de Calca pese al apoyo aéreo

El incendio forestal en la provincia cusqueñade Calcacontinúa avanzando y amenaza viviendas de las zonas de Accha Baja y Accha Alta. Pese al despliegue de helicópteros con helibalde y brigadistas en tierra, el viento y las altas temperaturas dificultan las labores para controlar las llamas.

La regidora de la Municipalidad Provincial de Calca, Karina Almanza, alertó sobre la gravedad de la emergencia y advirtió que el fuego ya se aproxima a algunas casas. "Está peor, el viento es gran enemigo, el fuego está avanzando ya a la parte de abajo, afectando a viviendas. Está ya llegando a algunas casas", manifestó.

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Almanza también informó que el fuego alcanzó el sector Rayanpata. Ante el avance de las llamas, anunció que regresaría a la zona con batifuegos, herramientas utilizadas para sofocar incendios, debido a que los pobladores necesitan implementos para enfrentar la emergencia.

Apoyo aéreo insuficiente

En paralelo, las autoridades desplegaron apoyo aéreo para combatir el siniestro. Miguel Ángel Oscco, director de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres del Gobierno Regional del Cusco, informó que se realizaron seis vuelos de helicópteros con helibalde y dos vuelos de un avión Spartan con lanzamiento de bolsas de agua. En tierra trabajan bomberos, brigadistas del Ejército y pobladores.

Despliegue de helicópteros y brigadistas para combatir incendio en Cusco

Oscco señaló que durante la noche anterior las llamas estuvieron cerca de alcanzar una comunidad, por lo que se adoptaron medidas preventivas para proteger a la población.

Asimismo, informó que la logística aérea permanecerá un mes en Cusco para atender esta emergencia y posibles nuevos focos. Sin embargo, la alerta de la regidora evidencia que el riesgo continúa pese a las operaciones desplegadas.

Fuego afectó canalización prehispánica

El incendio también ocasionó daños al patrimonio arqueológico. Según informó la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, el fuego registrado en el cerro Rayampata afectó en dos tramos una canalización prehispánica ubicada en la parte baja de la elevación. La entidad anunció que realizará una evaluación arqueológica una vez que el siniestro sea sofocado, a fin de determinar la magnitud de los daños.

En lo que va del año, Cusco registra 311 incendios forestales, con cerca de 9.000 hectáreas afectadas, según el reporte regional. Mientras continúan las labores para controlar y extinguir el fuego, la prioridad en Calca es evitar que las llamas alcancen más viviendas y proteger tanto a las familias como al patrimonio cultural de la zona.