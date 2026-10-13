Turista ucraniano queda atrapado en montaña cerca de Machu Picchu: policías logran rescatarlo

Un turista ucraniano de 22 años fue rescatado por agentes de la Policía Nacional tras quedar atrapado en una zona de difícil acceso de la montaña Putucusi, cerca de la ciudadela inca de Machu Picchu, en Cusco. Los efectivos lo ubicaron durante un operativo de búsqueda y lo trasladaron a un centro de salud para que recibiera atención médica.

El extranjero, identificado como V. Foroshcha, se perdió durante un recorrido por el Apu Putucusi, situado en el distrito de Machu Picchu. La alerta llegó a la comisaría local el domingo 11 de octubre, a través del Ministerio de Cultura, según informó la Región Policial de Cusco.

Video destacado KEIKO SE CREE 'AVENGER' Y DIPUTADA DE JP PODRÍA SER INHABILITADA POR D1SCRIMIN4CIÓN | ARDE TROYA

Policía ascendió a la montaña para rescatarlo

Tras recibir la alerta, los agentes iniciaron la búsqueda y ascendieron por la montaña. Los efectivos encontraron al turista a unos 100 metros del inicio del ascenso, en un sector de difícil acceso.

Luego de estabilizarlo, lo condujeron hasta la línea férrea y lo trasladaron al centro de salud de la localidad para la evaluación médica correspondiente.

La montaña Putucusi se ubica frente a la ciudadela de Machu Picchu, al otro lado del río Vilcanota, y ofrece una vista de la llaqta inca. El municipio de Machu Picchu impulsa una ruta de acceso hasta su cumbre, situada a unos 2.560 metros sobre el nivel del mar.