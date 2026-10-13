Machupicchu será monitoreado con tecnología 3D de alta precisión donada por Japón

Machupicchu contará con nuevas herramientas tecnológicas para vigilar el estado de sus estructuras arqueológicas y detectar posibles riesgos. La cooperación japonesa entregó al Ministerio de Cultura los resultados de un estudio tridimensional de alta precisión y equipos que permitirán monitorear los cambios en el santuario histórico, con registros digitales que alcanzan una precisión cercana al centímetro.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea Delgado, informó que el proyecto 3D-SACURA permitió elaborar modelos digitales de las áreas de tránsito turístico y del pueblo de Machupicchu. “Este proyecto 3D Sacura, que surgió a partir de un convenio, nos ha permitido acceder a tecnología de punta”, señaló durante la presentación de los resultados en Cusco. También agradeció a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y a la empresa FUTABA Inc. por hacer posible el estudio y la entrega de equipos.

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Presentación sobre tecnología 3D en Machupicchu

Herramientas permitirán identificar deterioros y reconocer vestigios

El trabajo técnico empleó drones, escáneres láser y sistemas de navegación satelital para registrar muros, andenes y pendientes. Con esta información, los especialistas podrán comparar los registros a lo largo del tiempo, identificar señales de deterioro y evaluar la estabilidad de las construcciones, además de reconocer posibles vestigios que todavía no figuran en los registros arqueológicos.

Los modelos tridimensionales también servirán para analizar zonas expuestas a distintos riesgos y orientar las medidas de conservación preventiva. La información podrá utilizarse en el Santuario Histórico de Machupicchu y en los ámbitos vinculados a la Red de Caminos Inca, donde el monitoreo de las estructuras resulta clave para planificar intervenciones.

La transferencia tecnológica incluye la capacitación de personal especializado para que aplique estos conocimientos en las labores de conservación y gestión patrimonial. Los alcances del proyecto fueron expuestos en un seminario técnico realizado en el Museo Histórico Regional de Cusco, con la participación de representantes de JICA, FUTABA y especialistas vinculados con la protección del patrimonio.

Aunque la tecnología permitirá contar con información más detallada sobre el estado de las estructuras, su aporte dependerá de que los registros se actualicen y se utilicen de manera sostenida para identificar cambios y tomar decisiones oportunas. El estudio constituye una herramienta técnica para reforzar la vigilancia de Machupicchu, uno de los principales patrimonios arqueológicos del país.