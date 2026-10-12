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FAP envía avión Spartan y helicóptero MI-17 para combatir incendio forestal en Cusco

Ambas aeronaves realizan descargas de agua, con el objetivo de facilitar el trabajo de las brigadas terrestres. La intervención busca controlar y extinguir los varios incendios activos en esta zona del país.

Ambas aeronaves realizan descargas de agua para apoyar a las brigadas terrestres en la extinción del fuego, con capacidades de carga de 1.000 y 600 litros, respectivamente.
Ambas aeronaves realizan descargas de agua para apoyar a las brigadas terrestres en la extinción del fuego, con capacidades de carga de 1.000 y 600 litros, respectivamente.Foto: composición LR/Difusión
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La Fuerza Aérea del Perú (FAP) movilizó este lunes 12 de octubre un avión Spartan y un helicóptero MI-17 hacia Calca, en la región Cusco, para apoyar las labores de extinción del incendio forestal que afecta esta provincia. Las operaciones aéreas comenzaron a las 5:00 de la mañana y tienen como objetivo facilitar el avance de las brigadas terrestres que trabajan en la zona para controlar las llamas.

El comandante general del Ala Aérea N.° 3, mayor general de la FAP Luis Cortijo Rosell, informó en RPP que ambas aeronaves realizan descargas de agua sobre el área afectada. El despliegue forma parte de las acciones coordinadas para atender los distintos focos de fuego registrados en la región, donde las autoridades también evalúan trasladar el apoyo aéreo a otras localidades según las necesidades de los equipos de emergencia.

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Avión Spartan y helicóptero MI-17 operan en Calca con cargas de agua para apoyar a las brigadas terrestres

Las dos aeronaves enviadas por la FAP cuentan con sistemas que permiten transportar agua hasta los sectores afectados por el incendio. Según explicó Cortijo Rosell en el programa Rotativa del Aire, el avión Spartan tiene una capacidad de carga de 1.000 litros, mientras que el helicóptero MI-17 utiliza un sistema helibalde que puede transportar al menos 600 litros.

El agua será descargada en los puntos donde se necesita reforzar el trabajo de las brigadas terrestres. La intervención busca reducir la intensidad del fuego y permitir que los equipos desplegados por tierra avancen hacia la extinción total del siniestro.

El alto mando militar señaló que las operaciones se desarrollan de manera coordinada con el personal que combate las llamas desde tierra. También indicó que en Cusco se reportaban siete incendios forestales activos, por lo que el apoyo aéreo podría extenderse a otras zonas una vez finalizadas las labores en Calca.

Entre los siguientes puntos considerados se encuentran Anta e Inkawasi. El traslado de las aeronaves dependerá de la situación de los incendios y de si las brigadas terrestres logran controlarlos. Cortijo Rosell manifestó que se esperaba conseguir el control del fuego en Calca durante esa jornada y, si las condiciones lo permitían, completar su extinción a más tardar al día siguiente.

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Cusco registra siete incendios forestales activos mientras el Serfor reporta siniestros en otras regiones del país

La emergencia en Calca se desarrolla en un contexto de múltiples incendios forestales en Perú. De acuerdo con los datos del sistema de alerta del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en el país se registraban más de 30 siniestros activos, además de 3.312 focos de calor y 63 alertas probables de incendio.

La distribución reportada por la entidad, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, comprendía siete incendios activos en Cusco, seis en Apurímac, seis en Puno, cinco en Ayacucho y cuatro en Junín. También se notificaron dos en Huancavelica y uno en cada una de las regiones de Áncash, Huánuco, Cajamarca, Moquegua, Lima y Pasco.

El balance del Serfor incluía, además, tres incendios controlados y 34 extinguidos. Estas cifras reflejan la situación registrada por el sistema de alerta de la institución al momento de la información difundida. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN-Indeci) y las Oficinas Regionales de Gestión de Riesgo de Desastres reportaron al menos seis fallecidos a causa de los incendios forestales: cinco en Cusco y uno en Puno.

Ante este escenario, la FAP prevé mantener el apoyo aéreo de acuerdo con los requerimientos de las zonas afectadas, con prioridad en las operaciones coordinadas con las brigadas terrestres para controlar y extinguir los incendios activos.

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