Partidos de hoy, sábado 28 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este sábado, horarios y canales de TV de los encuentros en la Champions League y en las distintas ligas europeas.
Los partidos del sábado 28 de noviembre de 2026 incluyen encuentros en la Copa Libertadores y en los campeonatos europeos. Entre los duelos destacados de hoy figuran PSG vs Lorient, Real Madrid contra Alavés e Inter ante Genoa. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Este sábado se juega la gran final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, la cual se llevará a cabo en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. De igual forma, habrá acción en Europa en países como Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia con la continuación de la jornada en dichas ligas.
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Palmeiras vs Estudiantes de La Plata
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Colonia vs Elversberg
- Hora: 9.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Hamburgo vs Bayern Múnich
- Hora: 9.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Mainz vs Union Berlín
- Hora: 9.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Paderborn vs Schalke
- Hora: 9.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Stuttgart vs Eintracht Frankfurt
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la LaLiga de España HOY
- Real Betis vs Rayo Vallecano
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Málaga vs Athletic Club
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: DSports
- Elche vs Atlético de Madrid
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: DSports
- Real Madrid vs Alavés
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Angers vs Lens
- Hora: 11.15 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Le Havre vs Estrasburgo
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Le Mans vs Lille
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Niza vs Troyes
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- PSG vs Lorient
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Leeds United vs Coventry
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Manchester United vs Brentford
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Ipswich vs Aston Villa
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Frosinone vs Parma
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Torino vs Lazio
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Inter vs Genoa
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium