Partidos de hoy, sábado 28 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO Conoce EN VIVO la programación de este sábado, horarios y canales de TV de los encuentros en la Champions League y en las distintas ligas europeas.

Los partidos del sábado 28 de noviembre de 2026 incluyen encuentros en la Copa Libertadores y en los campeonatos europeos. Entre los duelos destacados de hoy figuran PSG vs Lorient, Real Madrid contra Alavés e Inter ante Genoa. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Este sábado se juega la gran final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, la cual se llevará a cabo en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. De igual forma, habrá acción en Europa en países como Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia con la continuación de la jornada en dichas ligas.

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Palmeiras vs Estudiantes de La Plata

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Colonia vs Elversberg

Hora: 9.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Hamburgo vs Bayern Múnich

Hora: 9.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Mainz vs Union Berlín

Hora: 9.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Paderborn vs Schalke

Hora: 9.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Stuttgart vs Eintracht Frankfurt

Hora: 12.30 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la LaLiga de España HOY

Real Betis vs Rayo Vallecano

Hora: 8.00 a. m.

Canal: ESPN

Málaga vs Athletic Club

Hora: 10.15 a. m.

Canal: DSports

Elche vs Atlético de Madrid

Hora: 12.30 p. m.

Canal: DSports

Real Madrid vs Alavés

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Angers vs Lens

Hora: 11.15 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Le Havre vs Estrasburgo

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Le Mans vs Lille

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Niza vs Troyes

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

PSG vs Lorient

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Leeds United vs Coventry

Hora: 10.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Manchester United vs Brentford

Hora: 10.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Ipswich vs Aston Villa

Hora: 12.30 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Serie A de Italia HOY