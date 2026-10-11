Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,5 remeció Nasca hoy, según el IGP

Un sismo de magnitud 4,5 se registró a las 6.36 a. m. de este domingo 11 de octubre en Ica, región Ica, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP) . El movimiento tuvo una profundidad de 16 kilómetros y su epicentro se ubicó a 27 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, Nasca, en Ica. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este domingo 11 de octubre se localizó a 27 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, en la región de Ica. Presentó una latitud de -15.57, longitud de -75.29 e intensidad de II - III en San Juan de Marcona.

Video destacado CASO LICEO: NUEVA DENUNCIA DE 4GR3SIÓN S3XU4L EN MARANGUITA | ARDE TROYA CON OXENFORD

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.

Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.

Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.

Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.

Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre: