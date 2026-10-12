La ceremonia de clausura se llevará a cabo el 12 de octubre, con la entrega de 12 medallas de oro, 24 de plata y 36 de bronce, así como más de S/ 81.000 en premios.

La ceremonia de clausura se llevará a cabo el 12 de octubre, con la entrega de 12 medallas de oro, 24 de plata y 36 de bronce, así como más de S/ 81.000 en premios. Foto: Andina/Composición LR

El Ministerio de Educación (Minedu) reconocerá a 72 escolares que destacaron en la etapa nacional de la XXII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática (ONEM) 2026, realizada el domingo 11 de octubre en el Centro Vacacional Huampaní, en Chosica. La ceremonia de premiación y clausura se llevará a cabo este lunes 12 de octubre y distinguirá a los estudiantes con medallas de oro, plata y bronce, además de entregar más de S/ 81.000 en premios.

La competencia reunió a 237 estudiantes de primero a quinto de secundaria procedentes de instituciones educativas públicas y privadas de distintas regiones del país. Los participantes llegaron a la fase final tras superar varias etapas de clasificación y afrontaron una prueba de cuatro horas en la que debieron resolver cuatro problemas matemáticos. El proceso evaluó sus conocimientos, razonamiento y capacidad para desarrollar estrategias de solución.

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ONEM 2026: 237 escolares de todo el Perú compitieron en la etapa nacional de matemática

La etapa nacional de la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática congregó a estudiantes que avanzaron desde sus colegios hasta las fases organizadas por las unidades de gestión educativa local (UGEL) y las direcciones regionales de educación o gerencias regionales de educación (DRE/GRE). Este recorrido permitió seleccionar a los finalistas que participaron en la jornada desarrollada en Huampaní.

Durante la evaluación, los escolares tuvieron cuatro horas para resolver cuatro ejercicios que exigieron aplicar conocimientos matemáticos, justificar procedimientos y plantear distintas formas de llegar a una solución. La prueba estuvo orientada a poner a prueba tanto el dominio de los contenidos como las habilidades de razonamiento y creatividad de los participantes.

Según la información del Minedu, la edición de 2026 convocó a más de 1,7 millones de estudiantes de secundaria desde su primera etapa. La competencia busca fortalecer el aprendizaje de la matemática mediante la resolución de problemas y fomentar el pensamiento crítico como parte de la formación escolar.

¿Cuántas medallas y premios recibirán los ganadores de la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática?

El Minedu entregará 72 medallas a los escolares reconocidos en la etapa nacional de la ONEM 2026. La distribución contempla 12 medallas de oro, 24 de plata y 36 de bronce. Asimismo, se destinará un monto superior a S/ 81.000 para los premios previstos en esta edición del certamen.

La ceremonia de premiación y clausura se realizará el lunes 12 de octubre en el Centro Vacacional Huampaní, ubicado en Chosica. El acto reconocerá a los estudiantes que llegaron a la fase final después de superar las rondas de selección desarrolladas en sus respectivas instituciones educativas y en las instancias regionales.

La olimpiada se organiza mediante una alianza entre el Ministerio de Educación y la empresa privada Aceros Arequipa, con la participación de Empresarios por la Educación. Esta colaboración hace posible la realización de la competencia y el reconocimiento de los escolares participantes.