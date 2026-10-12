Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sociedad

Resolvieron 4 problemas de matemáticas en 4 horas, obtuvieron 12 medallas de oro y S/81.000 en premios: condecoran a ganadores de la ONEM 2026

La competencia reunió a 237 estudiantes de secundaria, quienes enfrentaron una prueba de cuatro horas para demostrar su dominio en matemáticas y habilidades de pensamiento crítico.

La ceremonia de clausura se llevará a cabo el 12 de octubre, con la entrega de 12 medallas de oro, 24 de plata y 36 de bronce, así como más de S/ 81.000 en premios.
La ceremonia de clausura se llevará a cabo el 12 de octubre, con la entrega de 12 medallas de oro, 24 de plata y 36 de bronce, así como más de S/ 81.000 en premios.Foto: Andina/Composición LR
Por
google iconLa República en Google

El Ministerio de Educación (Minedu) reconocerá a 72 escolares que destacaron en la etapa nacional de la XXII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática (ONEM) 2026, realizada el domingo 11 de octubre en el Centro Vacacional Huampaní, en Chosica. La ceremonia de premiación y clausura se llevará a cabo este lunes 12 de octubre y distinguirá a los estudiantes con medallas de oro, plata y bronce, además de entregar más de S/ 81.000 en premios.

La competencia reunió a 237 estudiantes de primero a quinto de secundaria procedentes de instituciones educativas públicas y privadas de distintas regiones del país. Los participantes llegaron a la fase final tras superar varias etapas de clasificación y afrontaron una prueba de cuatro horas en la que debieron resolver cuatro problemas matemáticos. El proceso evaluó sus conocimientos, razonamiento y capacidad para desarrollar estrategias de solución.

Video destacado

CASO LICEO: NUEVA DENUNCIA DE 4GR3SIÓN S3XU4L EN MARANGUITA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Puedes ver

Empresa peruana de telefonía es multada con S/ 56.430 por publicidad engañosa al afirmar que su servicio de Internet 'nunca se cae' sin demostrarlo

lr.pe

ONEM 2026: 237 escolares de todo el Perú compitieron en la etapa nacional de matemática

La etapa nacional de la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática congregó a estudiantes que avanzaron desde sus colegios hasta las fases organizadas por las unidades de gestión educativa local (UGEL) y las direcciones regionales de educación o gerencias regionales de educación (DRE/GRE). Este recorrido permitió seleccionar a los finalistas que participaron en la jornada desarrollada en Huampaní.

Durante la evaluación, los escolares tuvieron cuatro horas para resolver cuatro ejercicios que exigieron aplicar conocimientos matemáticos, justificar procedimientos y plantear distintas formas de llegar a una solución. La prueba estuvo orientada a poner a prueba tanto el dominio de los contenidos como las habilidades de razonamiento y creatividad de los participantes.

Según la información del Minedu, la edición de 2026 convocó a más de 1,7 millones de estudiantes de secundaria desde su primera etapa. La competencia busca fortalecer el aprendizaje de la matemática mediante la resolución de problemas y fomentar el pensamiento crítico como parte de la formación escolar.

Puedes ver

Tres niñas shawi con síntomas similares a los de su padre fallecido aún esperan atención médica en Loreto

lr.pe

¿Cuántas medallas y premios recibirán los ganadores de la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática?

El Minedu entregará 72 medallas a los escolares reconocidos en la etapa nacional de la ONEM 2026. La distribución contempla 12 medallas de oro, 24 de plata y 36 de bronce. Asimismo, se destinará un monto superior a S/ 81.000 para los premios previstos en esta edición del certamen.

La ceremonia de premiación y clausura se realizará el lunes 12 de octubre en el Centro Vacacional Huampaní, ubicado en Chosica. El acto reconocerá a los estudiantes que llegaron a la fase final después de superar las rondas de selección desarrolladas en sus respectivas instituciones educativas y en las instancias regionales.

La olimpiada se organiza mediante una alianza entre el Ministerio de Educación y la empresa privada Aceros Arequipa, con la participación de Empresarios por la Educación. Esta colaboración hace posible la realización de la competencia y el reconocimiento de los escolares participantes.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar hoy en Perú, lunes 12 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

33 incendios forestales activos en todo el Perú: comunidades pierden cultivos, viviendas y ganado

¡Reventó! Resultados de La Tinka del domingo 11 de octubre: número ganador, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Sociedad

33 incendios forestales activos en todo el Perú: comunidades pierden cultivos, viviendas y ganado

¡Reventó! Resultados de La Tinka del domingo 11 de octubre: número ganador, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Megaoperativo en Trujillo: intervienen a 260 extranjeros y 60 afrontan proceso de expulsión del país

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ruth Luque a Fujimori tras incidente en el Senado: "Corresponde exigirle algo más que respaldos incondicionales a sus ministros"

Ruth Luque sobre reacción de ministro Astudillo: "Hay un sector militar-policial que no quiere ser cuestionado"

Caso ‘Chibolín’: defensa de Andrés Hurtado solicita el cese de su prisión preventiva