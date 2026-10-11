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Tres niñas shawi con síntomas similares a los de su padre fallecido aún esperan atención médica en Loreto

La comunidad nativa de San Juan, en la cuenca del Alto Paranapura, reportó el fallecimiento de un hombre tras presentar un raro cuadro y pidió ayuda urgente para sus tres hijas menores, quienes presentan los mismos síntomas sin diagnóstico.

Un hombre de la comunidad Shawi de Loreto falleció el 10 de octubre tras síntomas indeterminados, sus tres hijas también presentan una afección similar. La comunidad espera atención médica urgente.
Un hombre de la comunidad Shawi de Loreto falleció el 10 de octubre tras síntomas indeterminados, sus tres hijas también presentan una afección similar. La comunidad espera atención médica urgente. | Composición LR
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Un hombre de la comunidad nativa de San Juan, perteneciente al pueblo indígena Shawi, falleció el último 10 de octubre a las 6.00 a. m. tras presentar síntomas cuya causa aún no ha sido determinada. Sus tres hijas menores de edad también presentan un cuadro similar y, hasta el momento, la comunidad continúa a la espera de atención sanitaria.

La localidad se encuentra en la cuenca del Alto Paranapura, en el distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, región Loreto. De acuerdo con la alerta difundida por la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL), han transcurrido más de 24 horas desde que el sector Salud recibió el reporte, sin que se concrete la intervención médica.

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Piden atención urgente

Aunque la Gerencia Regional de Salud (GERESA) de Loreto comunicó el caso a la Red de Salud Alto Amazonas, todavía no se habría desplegado personal sanitario. El puesto de salud más cercano se encuentra a aproximadamente una hora de distancia, pero no cuenta con personal médico. Por su parte, la microred de Varadero está a unas tres horas de la comunidad y tampoco había enviado a su equipo, según la organización indígena.

La falta de una evaluación presencial mantiene la incertidumbre sobre el origen de los síntomas que afectaron al hombre fallecido y que ahora presentan sus hijas. Sin un diagnóstico, no es posible establecer si se trata de una enfermedad transmisible u otra condición que requiera medidas específicas de atención y prevención.

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CORPI-SL exige atención médica inmediata

Ante esta situación, CORPI-SL exigió a la GERESA Loreto y a la Red de Salud Alto Amazonas el envío inmediato de un equipo médico para atender a las tres menores y evaluar a otros posibles afectados en la comunidad.

La organización también solicitó activar la vigilancia epidemiológica para identificar la causa del cuadro, detectar nuevos casos y establecer medidas de prevención y control. Asimismo, pidió garantizar la atención, el traslado y la referencia oportuna de los pacientes, además de evaluar las medidas de inmunización que correspondan.

Otro de los pedidos es que las autoridades sanitarias mantengan informadas a CORPI-SL, a los representantes comunales y a las familias sobre las acciones adoptadas y el seguimiento de los casos.

La organización advirtió que la falta de un diagnóstico no puede justificar la demora en la respuesta sanitaria. Por ello, demandó una intervención inmediata, coordinada e intercultural para proteger la vida y la salud de la población Shawi.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también denunció el caso en su cuenta de X. ‘‘Exigimos al Minsa que despliegue inmediato una brigada médica para atender a las niñas y a toda persona que presente síntomas y evitar nuevas muertes. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas, sin demoras ni barreras de acceso’’, se lee en su pronunciamiento.

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