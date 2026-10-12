El papa León XIV será hospitalizado este martes en el Gemelli de Roma para operarse del nódulo pulmonar

El papa León XIV ingresará este martes 13 de octubre al Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una operación destinada a extirpar un nódulo pulmonar. La lesión se detectó durante una revisión médica de rutina y, de acuerdo con la información difundida por la Santa Sede, fue identificada en una etapa muy temprana. Los especialistas recomendaron la intervención y estiman que el pontífice permanecerá hospitalizado alrededor de una semana.

El propio León XIV anunció la cirugía el domingo 11 de octubre, después del rezo del Ángelus. Según las explicaciones de la Oficina de Prensa del Vaticano, el hallazgo no estuvo relacionado con síntomas que motivaran una consulta específica, sino con los controles periódicos que el papa se realizó en las últimas semanas. La lesión permanece localizada y, hasta el momento del anuncio, no había provocado síntomas.

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El papa mantuvo su agenda antes de la hospitalización

A sus 71 años, el pontífice cumplió sus compromisos de la mañana del lunes con normalidad, pese a su próximo ingreso hospitalario. El boletín de la Santa Sede registró siete audiencias con representantes eclesiásticos de distintos países, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

También recibió al nuncio apostólico Martin Krebs, al presidente de Cáritas Internacional, Tarcisio Isao Kikuchi, y a su secretario general, Alistair Dutton. La agenda incluyó además al arzobispo estadounidense Timothy Broglio y al representante de la Santa Sede ante la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, Michael Francis Crotty.

Durante un encuentro con miembros del Circolo San Pietro, León XIV agradeció su labor de asistencia a las personas pobres de Roma. "Ustedes contribuyen a forjar el bello rostro de la Iglesia, que da testimonio del Evangelio entre los pobres y los más necesitados", expresó. No hizo referencias públicas a su estado de salud durante esa audiencia.

El Vaticano prevé una semana de recuperación

La hospitalización en el Policlínico Gemelli comenzará el martes por la mañana y la cirugía está prevista para los primeros días de estancia. La previsión de recuperación es de aproximadamente una semana, siempre que no surjan complicaciones.

La decisión de adelantar la intervención responde a la recomendación médica y a la intención de retomar sus actividades habituales cuanto antes. León XIV practica deporte con regularidad, acude al gimnasio y juega al tenis, por lo que en el Vaticano existe confianza en su recuperación, aunque el resultado dependerá de la evolución posterior a la operación.

Perú y otros países se unen en oración por el pontífice

El anuncio movilizó mensajes de apoyo desde distintos lugares, en especial de los países incluidos en el viaje apostólico a Sudamérica previsto del 6 al 17 de noviembre. La visita contempla Uruguay, Argentina y Perú, donde Robert Francis Prevost vivió durante veinte años como misionero y obispo.

En Perú, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Carlos García Camader, invitó a las comunidades, familias y fieles a rezar por la salud del pontífice. En Lima, el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio presidió una misa en el Santuario de Las Nazarenas y expresó su deseo de que «esta leve dolencia se cure pronto».

Desde Chiclayo, donde Prevost fue obispo entre 2015 y 2023, también se anunció una misa por su recuperación. En Uruguay, los obispos manifestaron su esperanza de que la intervención se desarrolle "sin complicaciones". La Conferencia Episcopal Argentina, por su parte, pidió oraciones para que el papa reciba fuerza y paz durante su recuperación.