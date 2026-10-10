Hombre fue detenido y es investigado por captar peruanos para enviarlos a Rusia con engaños

Hombre fue detenido y es investigado por captar peruanos para enviarlos a Rusia con engaños Foto: Fiscalía

La Fiscalía de Lima Norte solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Pocho Pinto (54), investigado por captar y transportar a Julio Salazar y otros peruanos a Rusia con engaños para que participen en la zona de conflicto armado con Ucrania. El pedido se produce luego de que el Ministerio Público consiguiera la detención preliminar judicial por siete días del implicado.

Pinto es investigado por presunta trata de personas agravada con fines de explotación laboral, en agravio de Salazar (fallecido) y tres ciudadanos peruanos. La audiencia para definir si irá a prisión mientras continúan las diligencias se programó para el 9 de octubre a las 3.00 p. m., según informó del despacho fiscal.

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Investigación implica a Pinto

De acuerdo con la investigación fiscal, el imputado habría captado, coordinado, financiado y facilitado el transporte de Salazar y otras víctimas, en marzo de 2026, con engaños de oportunidades laborales a la Federación de Rusia para desempeñarse como personal de seguridad y resguardo en una base militar.

Para ello, habría informado de remuneraciones aproximadas de USD 2300 mensuales, así como de un bono de USD 20 000 al culminar el año de servicios con la posibilidad de obtener la nacionalidad rusa. Como parte de su estrategia de captación, también habría manifestado a los agraviados que no serían enviados a una zona de guerra ni primera línea.

A raíz de estos hechos, Salazar fue conducido a instalaciones militares, sometido a entrenamiento y obligado a firmar un contrato en ruso que no comprendía. Además, fue llevado a la primera línea del frente de combate y falleció en abril de este año durante el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Allanamiento en Comas

La detención preliminar de Pinto incluyó el allanamiento de dos inmuebles ubicados en Comas. Durante el operativo se dispuso la incautación de celulares, dispositivos USB, un arma de fuego, tarjetas de crédito y dinero en efectivo en soles y dólares, además de otros elementos que serán analizados por las autoridades.

El despliegue estuvo a cargo de fiscales adjuntos provinciales especializados y contó con el apoyo de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú. La ONG Aerial Recovery también participó en la intervención, según informó el Ministerio Público.

La investigación busca determinar la presunta participación de Pinto en la captación y traslado de los ciudadanos peruanos, así como esclarecer las circunstancias en las que Salazar terminó en Rusia y posteriormente falleció.