Más de 500 mil vehículos usan GNV y los hogares conectados al gas natural crecieron 280% entre 2017 y 2025. Foto: Difusión

Más de 500 mil vehículos usan GNV y los hogares conectados al gas natural crecieron 280% entre 2017 y 2025. Foto: Difusión

A más de dos décadas del inicio de sus operaciones, en 2004, el gas natural de Camisea ha transformado la matriz energética del Perú. Como fuente de energía más limpia y económica ha contribuido a fortalecer la competitividad del país y hoy forma parte de la economía de miles de familias.

El estudio Aportes Económicos de Camisea al Perú 2004-2025, elaborado por Macroconsult, y los Censos Nacionales del INEI, permite medir este impacto en tres ámbitos: la economía nacional, el desarrollo de las regiones y los hogares peruanos.

Valor para la economía nacional

Entre 2004 y 2025, el proyecto generó un impacto directo, indirecto e inducido de aproximadamente S/ 198 mil millones en el PBI peruano, equivalente al 2% del PBI acumulado del país durante ese periodo.

Parte de ese valor llega al Estado: el Consorcio Camisea paga una regalía equivalente al 37.24% del valor de su producción, además del Impuesto a la Renta. En más de 20 años, estos aportes superan los S/ 70 mil millones, equivalente al costo de construir 289 hospitales, recursos que se recaudan y distribuyen bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Recursos que llegan a las regiones

Una parte de estos ingresos vuelven a las regiones a través del canon gasífero y el Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM). Entre 2004 y 2025, ambos mecanismos transfirieron más de S/ 42,3 mil millones.

En Cusco, donde se encuentra el yacimiento de gas natural, el canon genera un promedio de S/ 4,5 millones diarios que benefician, entre otros, a la provincia de La Convención, donde se ubican los lotes 56 y 88, el distrito productor y las universidades públicas de la región.

Por su parte, el FOCAM, fondo creado por ley y financiado con una parte de las regalías, promueve el desarrollo de los departamentos vinculados al transporte del gas natural: Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima provincia, además de Ucayali. En Ica, por ejemplo, la provincia de Pisco ha recibido S/ 277 millones para financiar proyectos de desarrollo social.

Más hogares con gas natural y mayor ahorro

El acceso al gas natural también se ha extendido a más peruanos: hoy, doce regiones cuentan con conexión a la red de distribución y más de 500 mil vehículos utilizan Gas Natural Vehicular (GNV). Asimismo, el número de hogares con gas natural creció 280% entre 2017 y 2025, según los Censos Nacionales del INEI.

Además de su impacto en la economía, el gas natural genera ahorro para quienes lo usan. De acuerdo con Macroconsult, entre 2004 y 2025 los usuarios de gas natural, entre hogares, transporte, industria y generación eléctrica, obtuvieron un ahorro acumulado de S/ 511 mil millones. Por ejemplo, un taxista en Lima que utiliza este combustible puede ahorrar S/ 20.600 al año.

El Consorcio Camisea reafirma su compromiso con la excelencia operacional para continuar abasteciendo al país con una energía confiable, eficiente y accesible para todos los peruanos. Más información en www.camisea.pe

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