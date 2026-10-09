Día Mundial del Huevo: lanzan cómic peruano con 6 aventuras para enseñar nutrición a los niños

Seis cómics serán lanzados para enseñar nutrición a los niños. | Composición LR

Seis cómics serán lanzados para enseñar nutrición a los niños. | Composición LR

La Asociación Peruana de Avicultura (APA) presentará 'Las aventuras de la tropa Superhuevo', una publicación que utiliza historietas para acercar conceptos de alimentación saludable a niños, niñas y familias. El lanzamiento se realizará el viernes 9 de octubre en la Casa Hogar Don Bosco, en Breña, como parte de las actividades por el Día Mundial del Huevo.

La iniciativa reúne seis historias protagonizadas por Superhuevo, la Poderosa Gallina y el Invencible Avicultor, personajes creados a partir de la participación de niños, jóvenes y familias en actividades impulsadas por la asociación desde 2023.

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¿De qué trata el cómic de la Tropa Superhuevo?

La publicación busca promover el aprendizaje sobre nutrición mediante aventuras que presentan situaciones cercanas a la vida cotidiana de los niños y niñas. A través de sus personajes y villanos, las historietas abordan temas como la importancia del desayuno, la alimentación variada, la actividad física, la concentración, el descanso y la energía para las actividades diarias.

Entre las aventuras incluidas figuran 'La batalla contra el Virus Invisible', 'La amenaza del Monstruo del Cansancio', 'El misterio de la Niebla del Olvido' y 'Tropa Superhuevo contra el Rey del Caos'.

Cada personaje representa un aspecto relacionado con el alimento y su producción. Superhuevo simboliza el aporte nutricional del huevo; la Poderosa Gallina representa su origen y cuidado, mientras que el Invencible Avicultor destaca el trabajo de quienes participan en su producción.

Según la APA, el proyecto busca comunicar los beneficios del huevo mediante un lenguaje entretenido y generar nuevas oportunidades de difusión en coordinación con instituciones educativas, autoridades y organizaciones sociales.

Presentarán el cómic durante el Día Mundial del Huevo

El lanzamiento oficial se realizará el viernes 9 de octubre durante un desayuno que la APA compartirá con los niños y jóvenes de la Casa Hogar Don Bosco, ubicada en el distrito de Breña.

La actividad contará con representantes del sector avícola y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), además de una muestra de preparaciones elaboradas con huevo.

La asociación también prevé entregar ejemplares del cómic a niños y niñas de poblaciones vulnerables beneficiadas por las actividades y donaciones de huevo que realizará junto con sus aliados durante octubre en distintas regiones del país.

El Día Mundial del Huevo se celebra cada segundo viernes de octubre. En 2026, la fecha central corresponde al viernes 9 de octubre.

Tropa Superhuevo también tendrá una canción remix

Como parte de las actividades conmemorativas, la APA lanzará 'Huevito Poderoso – Tropa Superhuevo Remix', una nueva versión de la canción elaborada con aportes de la comunidad, que participó con estrofas relacionadas con el huevo y sus atributos.

El cómic incluirá un código QR para acceder a la canción, con el propósito de integrar música e historietas en una misma experiencia de aprendizaje.

La iniciativa forma parte de la estrategia de comunicación de la asociación para acercar contenidos sobre alimentación y buenos hábitos a los niños y niñas mediante formatos lúdicos y accesibles.