Según la decana del CNP, las políticas públicas no deberían enfocarse únicamente en entregar hierro en gotas o jarabe. | Composición LR

Según la decana del CNP, las políticas públicas no deberían enfocarse únicamente en entregar hierro en gotas o jarabe. | Composición LR

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La lucha contra la anemia en el Perú requiere una estrategia que articule distintas políticas públicas y no se limite a la entrega de suplementos de hierro, sostuvo la decana del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP), Rosa Elena Cruz. La especialista señaló que el acceso adecuado a alimentos, la educación alimentaria y nutricional y el consumo de agua segura son factores que deben considerarse para reducir este problema.

Cruz explicó que la inseguridad alimentaria constituye una de las causas, aunque no la única, de la anemia en el país. Por ello, consideró necesario que las autoridades evalúen las condiciones en las que viven las poblaciones priorizadas al momento de diseñar programas para prevenir y tratar esta enfermedad.

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Nutrición y acceso a alimentos

Según la decana del CNP, las políticas públicas no deberían enfocarse únicamente en entregar hierro en gotas o jarabe. En su opinión, también es necesario garantizar que las familias tengan acceso a alimentos que respondan a sus necesidades nutricionales y que sean adecuados para su contexto.

"No solo deben basarse en brindar hierro en gotas o jarabe (...) ni tampoco brindar cualquier tipo de alimento por cumplir con los programas sociales, sino brindar el alimento que realmente le hace falta a la población priorizada para su adecuado crecimiento y desarrollo", afirmó.

La especialista sostuvo que los alimentos deben ser inocuos, suficientes, saludables y capaces de cubrir los requerimientos nutricionales de las personas. Además, consideró que los programas deben tomar en cuenta las costumbres y la cultura alimentaria de las distintas regiones del país.

En esa línea, Cruz señaló que la anemia puede tener diversos orígenes. "La anemia tiene varias causas: la alimentaria que es el 70% y la otra es por la presencia de parásitos que vienen en el agua almacenada o del agua no potable", sostuvo.

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No todos los casos de anemia responden a la falta de hierro

La decana del CNP también cuestionó que la anemia sea abordada principalmente como un problema de deficiencia de hierro. Explicó que existen otros nutrientes cuya insuficiencia puede estar relacionada con esta condición.

Entre ellos mencionó el ácido fólico, la vitamina B12, la vitamina A y el zinc, además de las proteínas, que cumplen un papel importante en el transporte del hierro en el organismo.

"Tratamos a la anemia como si todas fueran por deficiencia de hierro", manifestó Cruz, quien insistió en que las estrategias de intervención deben considerar las diferentes causas que pueden estar detrás del problema.

Colegio de Nutricionistas anuncia recomendaciones sobre alimentación

La representante del gremio también expresó su preocupación por el consumo elevado de alimentos ultraprocesados y azúcar desde edades tempranas. Advirtió que estos hábitos alimentarios pueden generar consecuencias negativas para la salud a largo plazo.

Cruz puso como ejemplo las fórmulas para bebés y señaló que, según su apreciación, estos productos no presentan advertencias mediante octógonos sobre su contenido de azúcar, lo que puede dificultar que los padres conozcan esta información al momento de elegirlos.

Ante lo que considera una falta de educación alimentaria en el país, anunció que el Colegio de Nutricionistas del Perú difundirá recomendaciones a través de sus canales oficiales.

"Hay mucha falta de educación alimentaria en el país, por ello el Colegio de Nutricionistas del Perú empezará a través de sus canales oficiales a dar recomendaciones con suficiente sustento científico para una buena alimentación de la familia", agregó la decana Rosa Elena Cruz.