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Sociedad

Delincuentes armados amenazan y asaltan a escolar de 13 años mientras compraba helado en Los Olivos

El robo, realizado por dos sujetos en motocicleta, quedó grabado por cámaras de seguridad. Las imágenes ayudan en la investigación, aunque no se logró identificar la placa del vehículo.

La escolar fue amenazada con un arma de fuego.
La escolar fue amenazada con un arma de fuego. | Composición LR
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Una escolar de 13 años fue víctima de un asalto a mano armada cuando compraba un helado en una bodega de la urbanización Palmeras, en el distrito de Los Olivos. Uno de los delincuentes la amenazó con un arma de fuego a la altura del cuello para obligarla a entregar su teléfono celular. El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

El hecho ocurrió pasado el mediodía en la avenida El Amargón. Según la información del caso, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y uno de ellos descendió para ingresar al negocio, donde se encontraba la menor.

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Tras amenazar a la adolescente, el asaltante se apoderó de su celular y huyó junto con su cómplice, quien lo esperaba en el vehículo. Ambos escaparon en dirección a la avenida Los Alisos. La menor no sufrió lesiones físicas, aunque quedó atemorizada por lo ocurrido.

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¿Cómo ocurrió el asalto a la escolar en Los Olivos?

Las cámaras de videovigilancia captaron la secuencia del robo, desde la llegada de los sujetos en motocicleta hasta la huida después de apoderarse del teléfono de la adolescente.

Aunque las imágenes no permitieron identificar la placa de rodaje del vehículo, las grabaciones podrían contribuir a las investigaciones para reconocer a los responsables y establecer la ruta que utilizaron para escapar.

Tras el asalto, se realizaron las primeras diligencias policiales para recoger testimonios de comerciantes y posibles testigos del hecho. La información disponible señala que los delincuentes huyeron hacia la avenida Los Alisos.

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Vecinos de Palmeras exigen mayor seguridad

El asalto generó preocupación entre los vecinos y comerciantes de la urbanización Palmeras, quienes solicitaron a la comisaría de Sol de Oro reforzar la seguridad en el sector.

Los residentes pidieron incrementar el patrullaje policial e integrado, especialmente en las avenidas El Amargón y Los Alisos, ante el temor de que se repitan robos contra estudiantes, comerciantes y transeúntes.

Asimismo, solicitaron mayores acciones de vigilancia y fiscalización de motocicletas para prevenir nuevos hechos delictivos.

Hasta el momento, la información proporcionada no confirma la identificación ni la captura de los responsables del asalto.

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