Doble crimen en VES: sicario asesina a dos jóvenes a plena luz del día y a metros de colegio

La violencia en la capital no se detiene. Dos jóvenes perdieron la vida en un ataque a balazos perpetrado por un sicario a plena luz del día en el distrito de Villa El Salvador. El atentado se registró alrededor de las 2.00 p. m. del jueves 8 de octubre en la tercera etapa de la urbanización Pachacámac y ocurrió a pocos metros de una institución educativa, generando preocupación entre los vecinos.

Según la información preliminar, las víctimas caminaban por la zona después de bajar de una motocicleta cuando un automóvil negro llegó al lugar. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, un hombre vestido de negro descendió del vehículo y abrió fuego contra uno de los jóvenes.

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Tras el primer ataque, el segundo hombre intentó escapar, pero el agresor corrió detrás de él y le disparó en reiteradas ocasiones. Luego, el atacante regresó hacia su primera víctima y volvió a dispararle antes de abordar el automóvil y huir del lugar.

Dos víctimas por ataque criminal

A raíz del violento acto, uno de los jóvenes murió en el lugar, mientras que el otro fue trasladado por sus familiares al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde llegó sin signos vitales, según información de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante las diligencias, los peritos encontraron más de diez casquillos de bala en el lugar del ataque, lo que da cuenta de la intensidad de los disparos. El hecho ocurrió detrás de la institución educativa Peruano-Canadiense y en un horario próximo a la salida de los escolares, situación que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Un comerciante que conocía a una de las víctimas lo describió como un joven amable que solía acudir a su negocio. Según su testimonio, el muchacho vivía a pocas casas del lugar y se habría mudado recientemente a la zona.

Investigan el doble crimen

Tras el doble homicidio, la PNP realiza las diligencias correspondientes para identificar al autor de los disparos, ubicar el vehículo utilizado en la fuga y determinar el móvil del ataque.

Las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios recogidos en la zona forman parte de las investigaciones. Hasta el momento, con la información disponible, no se ha establecido públicamente el motivo del crimen ni la identidad de los responsables.

El doble asesinato ha generado temor entre los residentes de la urbanización Pachacámac, quienes expresan su preocupación por la violencia registrada a plena luz del día y cerca de un centro educativo.