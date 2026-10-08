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Padre de adolescente asesinada en Huánuco exige justicia y que no liberen a presuntos responsables

Sebastián Pastrana alertó que la defensa de los presuntos responsables busca dejarlos en libertad bajo la figura de comparecencia con restricciones. El pedido será evaluado en una audiencia el 13 de octubre.

Familiares protestaron exigiendo justicia para menor asesinada
Familiares protestaron exigiendo justicia para menor asesinadaFoto: Difusión
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Sebastián Pastrana Rojas, el padre de una adolescente de 17 años secuestrada y asesinada en en enero 2025 en Huánuco, exigió a las autoridades justicia por la muerte de su hija y no liberar a los presuntos responsables en una audiencia programada para el próximo 13 de octubre.

Según señaló a La República, de los 16 detenidos inicialmente por el hecho, nueve permanecen en prisión preventiva por su presunta vinculación con el homicidio. Sin embargo, advirtió que la defensa de los implicados busca dejarlos en libertad a través de la figura de comparecencia con restricciones, medida que la familia de la víctima rechaza.

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Crimen contra menor

Pastrana contó que el crimen contra su hija ocurrió el 6 de enero del 2025. La menor, quien acababa de terminar el quinto año de secundaria, salió ese día a sacar su certificado de estudios para irse a Huancayo. Sin embargo, fue interceptada por sujetos a bordo de una camioneta en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, región Huánuco.

Posteriormente, los criminales exigieron S/500.000 por la liberación de la menor. Los padres depositaron S/500 y S/200 y, a través de esa operación, la Policía pudo rastrear e identificar a las personas detrás del ataque. Pese a los esfuerzos, la adolescente fue encontrada sin vida enterrada en las inmediaciones de la comunidad nativa San Juan de Pachitea, en la jurisdicción de Puerto Inca.

Exigen cadena perpetua

Pastrana informó que, pese al tiempo transcurrido, todavía no existe una sentencia firme contra los involucrados. Además, alertó que el próximo 13 de octubre se ha convocado una audiencia para evaluar un pedido presentado por la defensa de los acusados para dejarlos en libertad bajo la figura de comparecencia con restricciones.

El padre de familia rechazó esta posibilidad y exigió a las autoridades no permitir que esto ocurra. “Sus abogados han apelado para que puedan salir, pero lo que nosotros pedimos es justicia, que le metan a cadena perpetua a los delincuentes que mataron a mi hija”, indicó.

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