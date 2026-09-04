Ocho encuestas de intención de voto de cara a las ERM 2026 en Huánuco presentan inconsistencias y no cuentan con respaldo del JNE

En las semanas previas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se difundió en Facebook una serie de encuestas que aparentemente mostraban la intención de voto de ciudadanos del departamento de Huánuco para gobernador regional en las provincias de Huánuco, Ambo y Dos de Mayo, y para alcalde distrital en Chinchao, Colpas, Tomaykichwa, Santa María del Valle y Amarilis.
Encuesta de 'Pisos' difundida en redes sociales: Huánuco. Foto: Facebook
Encuesta de 'Pisos' difundida en redes sociales: Ambo. Foto: Facebook
Encuesta de 'Pisos' difundida en redes sociales: Dos de Mayo. Foto: Facebook
Encuesta de 'Pisos' difundida en redes sociales: Chinchao. Foto: Facebook
Encuesta de 'Pisos' difundida en redes sociales: Colpas. Foto: Facebook
Encuesta de 'Pisos' difundida en redes sociales: Tomaykichwa. Foto: Facebook
Encuesta de 'Pisos' difundida en redes sociales: Santa María del Valle. Foto: Facebook
Encuesta de 'Pisos' difundida en redes sociales: Amarilis. Foto: Facebook
Todos los estudios fueron atribuidos a una entidad denominada 'Pisos'. Sin embargo, esta no figuraba en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado oficial que reúne a las personas naturales y jurídicas autorizadas para realizar y difundir encuestas electorales.
Entidad no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Foto: JNE
También se encontraron problemas en las fichas técnicas. Siete de los ocho estudios incluían una, pero ninguna consignaba toda la información requerida por el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del JNE. Se omitía el número de partida asignada por dicha entidad, el financiamiento, los objetivos de la investigación, el nivel de representación de la muestra, entre otros. El octavo estudio, en cambio, no contaba con ficha técnica.
Información requerida por el JNE en una ficha técnica. Foto: Jurado Nacional de Elecciones
Seis de las ocho encuestas presentaban errores en la información —corroborada en el portal del JNE— de los candidatos:
Por otro lado, en las encuestas se utilizaron fotografías de candidatos y logotipos de organizaciones políticas que no coincidían con los registrados oficialmente en el mencionado portal del JNE.
Asimismo, algunas palabras de las fichas técnicas resultaban difíciles de entender, lo que impedía verificar con claridad la información consignada.
Ejemplo de uno de los errores en las fichas técnicas de 'Pisos'. Foto: Facebook
Y, tal como se observa en el ejemplo, 'Pisos' asegura en todos sus materiales que elaboró estudios cuantitativos. Sin embargo, en las mismas fichas técnicas indica que realizó “entrevistas personales en hogares”, lo cual corresponde a una técnica asociada al método cualitativo. Existe, por tanto, una contradicción en la presentación de la recolección de datos.
Por todos los motivos mencionados, estos ocho estudios no contaban con las condiciones necesarias para ser considerados válidos en el marco del presente proceso electoral.
En síntesis, en redes sociales se difundieron ocho encuestas de intención de voto de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Huánuco que presentaron diversas inconsistencias, como fichas técnicas incompletas, nombres de candidatos que no coincidían con los que aparecían en registros oficiales, así como fotografías y logotipos incorrectos. Además, fueron atribuidas a 'Pisos', entidad que no figuraba en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Por ello, la serie carece de validez.