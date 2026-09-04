Ocho encuestas de intención de voto de cara a las ERM 2026 en Huánuco presentan inconsistencias y no cuentan con respaldo del JNE

LO FALSO:

Se han difundido ocho encuestas de intención de voto de cara a las ERM 2026 en Huánuco cuyos resultados son válidos y confiables.

LO VERDADERO:

Los estudios cuentan con inconsistencias como fichas técnicas incompletas y nombres de candidatos, fotografías y logotipos que no corresponden a los originales.

'Pisos', a la que se le atribuyen los materiales, no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE.

En las semanas previas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se difundió en Facebook una serie de encuestas que aparentemente mostraban la intención de voto de ciudadanos del departamento de Huánuco para gobernador regional en las provincias de Huánuco, Ambo y Dos de Mayo, y para alcalde distrital en Chinchao, Colpas, Tomaykichwa, Santa María del Valle y Amarilis.

Encuesta de 'Pisos' difundida en redes sociales: Huánuco. Foto: Facebook

Encuesta de 'Pisos' difundida en redes sociales: Ambo. Foto: Facebook

Encuesta de 'Pisos' difundida en redes sociales: Dos de Mayo. Foto: Facebook

Encuesta de 'Pisos' difundida en redes sociales: Chinchao. Foto: Facebook

Encuesta de 'Pisos' difundida en redes sociales: Colpas. Foto: Facebook

Encuesta de 'Pisos' difundida en redes sociales: Tomaykichwa. Foto: Facebook

Encuesta de 'Pisos' difundida en redes sociales: Santa María del Valle. Foto: Facebook

Encuesta de 'Pisos' difundida en redes sociales: Amarilis. Foto: Facebook

La serie fue atribuida a una entidad sin respaldo jurídico

Todos los estudios fueron atribuidos a una entidad denominada 'Pisos'. Sin embargo, esta no figuraba en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado oficial que reúne a las personas naturales y jurídicas autorizadas para realizar y difundir encuestas electorales.

Entidad no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Foto: JNE

También se encontraron problemas en las fichas técnicas. Siete de los ocho estudios incluían una, pero ninguna consignaba toda la información requerida por el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del JNE. Se omitía el número de partida asignada por dicha entidad, el financiamiento, los objetivos de la investigación, el nivel de representación de la muestra, entre otros. El octavo estudio, en cambio, no contaba con ficha técnica.

Información requerida por el JNE en una ficha técnica. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Inconsistencias en la presentación de los candidatos y sus respectivos partidos

Seis de las ocho encuestas presentaban errores en la información —corroborada en el portal del JNE— de los candidatos:

Huánuco: se incluía a Guillermo Bocángel como candidato de Renovación Popular. Sin embargo, su candidatura había sido declarada improcedente. Se mencionaba a “Sergio Junior” en lugar de Sergio Principe, del Movimiento Independiente Regional Huánuco Primero; y a “Shapra”, en vez de Rosali Leandro, de País para Todos.

se incluía a Guillermo Bocángel como candidato de Renovación Popular. Sin embargo, su candidatura había sido declarada improcedente. Se mencionaba a “Sergio Junior” en lugar de Sergio Principe, del Movimiento Independiente Regional Huánuco Primero; y a “Shapra”, en vez de Rosali Leandro, de País para Todos. Ambo: se presentaba a “Wilder Iturri” en lugar de Wilmer Bravo, de Perú Primero; y a “Clever Mori” en lugar de Cleber Mory, de Somos Perú.

se presentaba a “Wilder Iturri” en lugar de Wilmer Bravo, de Perú Primero; y a “Clever Mori” en lugar de Cleber Mory, de Somos Perú. Dos de Mayo: aparecía “Rusbel R. Rubio” en lugar de Rusbel Reymundo, de Libertad Popular.

aparecía “Rusbel R. Rubio” en lugar de Rusbel Reymundo, de Libertad Popular. Colpas: figuraba “Daniel Iris” en lugar de Daniel Heres, de Somos Perú.

figuraba “Daniel Iris” en lugar de Daniel Heres, de Somos Perú. Santa María del Valle: se mostraba solamente “Cristobal” en lugar de Francisco Cristobal, de Renovación Popular; y “Waty” en vez de Walter Ortega, de País para Todos.

se mostraba solamente “Cristobal” en lugar de Francisco Cristobal, de Renovación Popular; y “Waty” en vez de Walter Ortega, de País para Todos. Amarilis: se identificaba a “Sergio Martínez” en lugar de Luis Meza, de Somos Perú; “Chuquyauri” en vez de Elmer Chuquiyauri, del Movimiento Independiente Regional Huánuco Primero; y “Hady Pulgar” a cambio de Hadi Pulgar, de Perú Primero.

Por otro lado, en las encuestas se utilizaron fotografías de candidatos y logotipos de organizaciones políticas que no coincidían con los registrados oficialmente en el mencionado portal del JNE.

Asimismo, algunas palabras de las fichas técnicas resultaban difíciles de entender, lo que impedía verificar con claridad la información consignada.

Ejemplo de uno de los errores en las fichas técnicas de 'Pisos'. Foto: Facebook

Y, tal como se observa en el ejemplo, 'Pisos' asegura en todos sus materiales que elaboró estudios cuantitativos. Sin embargo, en las mismas fichas técnicas indica que realizó “entrevistas personales en hogares”, lo cual corresponde a una técnica asociada al método cualitativo. Existe, por tanto, una contradicción en la presentación de la recolección de datos.

Por todos los motivos mencionados, estos ocho estudios no contaban con las condiciones necesarias para ser considerados válidos en el marco del presente proceso electoral.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundieron ocho encuestas de intención de voto de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Huánuco que presentaron diversas inconsistencias, como fichas técnicas incompletas, nombres de candidatos que no coincidían con los que aparecían en registros oficiales, así como fotografías y logotipos incorrectos. Además, fueron atribuidas a 'Pisos', entidad que no figuraba en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Por ello, la serie carece de validez.