Freno en seco al 'ARMY bus': ATU advierte multa de hasta S/ 15.000 por abandonar su ruta autorizada

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao envió un comunicado a la empresa operadora del 'ARMY bus', donde precisó que cualquier desvío injustificado del vehículo de su trayecto original constituye una falta grave contra las condiciones técnicas del servicio público. Asimismo, ATU advirtió que las infracciones acumuladas por abandonar la ruta pueden derivar en sanciones que bordean los 15.000 soles.

El organismo regulador también puso énfasis en las modificaciones internas del bus, recordando que el uso de pantallas de televisión operativas cerca del área de conducción representa un factor de distracción prohibido por el reglamento nacional de tránsito. La sola posibilidad de que el bus termine fuera de circulación o reciba una penalidad de cuatro cifras desató controversia en plataformas digitales.

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Las redes se incendian tras la posible penalidad al 'ARMY bus'

Frente al pánico del fandom, el conductor de la unidad aseguró que los recorridos temáticos y las dinámicas especiales se han proyectado para realizarse estrictamente fuera de las horas de trabajo del transporte. No obstante, las autoridades recordaron que el distintivo de fuera de servicio no faculta a ninguna unidad concesionada para operar rutas no autorizadas durante espectáculos masivos.

Pese al freno administrativo, las seguidoras peruanas de la banda surcoreana han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo al transportista, amenazando incluso con organizar campañas de recaudación comunitaria si la autoridad decide aplicar multas efectivas. A pocas horas de que se abran las puertas de San Marcos para el primer show, el destino del Army bus pende de un hilo.

El bus sensación del año

La llegada de BTS al Perú encontró sobre las pistas de Lima a su mayor emblema rodante. El conocido "Army Bus", una unidad que diariamente cubre la ruta Ate-Miraflores, pasó en pocos días de ser un micro convencional a un fenómeno viral en TikTok. El vehículo, tras ser acondicionado con gigantografías de los integrantes, luces violetas y pantallas con videoclips ha cautivado a las seguidoras de la banda surcoreana.

La algarabía del fandom no tardó en trasladarse al plano organizativo, con cientos de seguidoras buscando coordinar viajes a bordo de esta unidad temática para llegar a los tres conciertos programados en el Estadio San Marcos de la boyband fenómeno del momento.