BTS desata la locura en Bogotá: ARMY se emociona por los pasos de la banda K-pop al ritmo del perreo

En el marco de su exitoso ARIRANG World Tour, los siete integrantes de BTS hicieron vibrar el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Colombia, ante una multitud entusiasta que no dejó de corear cada tema de principio a fin. Sin embargo, el momento cumbre de la velada llegó cuando los ídolos surcoreanos decidieron bailar al ritmo del perreo.

En medio de una de las habituales pausas para interactuar con el público, acordes que aludieron al 'Asarabia' comenzaron a sonar por los parlantes del recinto. Lejos de intimidarse ante el cambio radical de género, integrantes como Jungkook y J-Hope no dudaron en soltar los pasos prohibidos, desatando gritos de emoción de sus seguidoras.

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Expectativa total: ¿Se repetirá en Lima?

El paso de la banda surcoreana por Colombia encendió las ilusiones de ARMY Perú, donde la agrupación se presentará en tan solo unos días en el Estadio San Marcos. A través de redes sociales, las fans peruanas ya han comenzado a coordinar pedidos especiales para que la banda replique momentos similares en el suelo limeño.

El arranque del tour 'ARIRANG' por Sudamérica confirma que la fiebre por BTS no ha perdido fuerza. Mientras en Bogotá los videos de algunos miembros del grupo perreando siguen sumando vistas en TikTok, en Lima la cuenta regresiva entra en su recta final con miles de fanáticos contando las horas para ver con qué sorpresas deslumbrará el septeto en su esperado concierto en la capital.

BTS genera expectativa tras abrir su gira internacional en Colombia

El regreso de BTS a los escenarios internacionales desató una fiesta sin precedentes en Bogotá. La capital colombiana fue elegida para inaugurar la etapa sudamericana de su gira mundial 'ARIRANG', marcando la primera visita del septeto completo al país tras completar su servicio militar obligatorio.

Desde tempranas horas, alrededor de 40.000 asistentes formaron extensas filas en las inmediaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín, con el fin de presenciar un show que ofreció más de dos horas de música en vivo. Asimismo, el concierto tuvo un despliegue visual que transmitió los éxitos globales de la agrupación surcoreana.