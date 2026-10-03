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BTS desata la locura en Bogotá: ARMY se emociona por los pasos de la banda K-pop al ritmo del perreo

Los integrantes de BTS sorprendieron a sus fans en el Estadio El Campín sacando los pasos prohibidos al ritmo del perreo. El momento se viralizó en TikTok y animó la previa de sus shows en Lima.

BTS causa furor en Colombia y alza las expectativas en Perú. Composición LR. Instagram
BTS causa furor en Colombia y alza las expectativas en Perú. Composición LR. Instagram
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En el marco de su exitoso ARIRANG World Tour, los siete integrantes de BTS hicieron vibrar el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Colombia, ante una multitud entusiasta que no dejó de corear cada tema de principio a fin. Sin embargo, el momento cumbre de la velada llegó cuando los ídolos surcoreanos decidieron bailar al ritmo del perreo.

En medio de una de las habituales pausas para interactuar con el público, acordes que aludieron al 'Asarabia' comenzaron a sonar por los parlantes del recinto. Lejos de intimidarse ante el cambio radical de género, integrantes como Jungkook y J-Hope no dudaron en soltar los pasos prohibidos, desatando gritos de emoción de sus seguidoras.

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El arranque del tour 'ARIRANG' por Sudamérica confirma que la fiebre por BTS no ha perdido fuerza. Mientras en Bogotá los videos de algunos miembros del grupo perreando siguen sumando vistas en TikTok, en Lima la cuenta regresiva entra en su recta final con miles de fanáticos contando las horas para ver con qué sorpresas deslumbrará el septeto en su esperado concierto en la capital.

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Desde tempranas horas, alrededor de 40.000 asistentes formaron extensas filas en las inmediaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín, con el fin de presenciar un show que ofreció más de dos horas de música en vivo. Asimismo, el concierto tuvo un despliegue visual que transmitió los éxitos globales de la agrupación surcoreana.

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