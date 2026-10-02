BTS en Perú: Armys tendrán espacio dentro de San Marcos para “hidratarse, comer y hacer uso de los servicios higiénicos”

Los asistentes al concierto de BTS tendrán espacios dentro de la Decana de América para hidratarse, comer y hacer uso de los servicios higiénicos. Composición LR. Instagram.

Los asistentes al concierto de BTS tendrán espacios dentro de la Decana de América para hidratarse, comer y hacer uso de los servicios higiénicos. Composición LR. Instagram.

A pocos días de los tres conciertos que BTS brindará por primera vez en Perú, Live Nation, la empresa encargada de traer a la banda surcoreana al país, ha confirmado que ha elaborado un plan con el fin de facilitar a los asistentes del show su entrada y salida al concierto. Entre las ideas más llamativas de esta estrategia se encuentra el establecimiento de sectores dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para que los fans se hidraten, coman y hagan uso de los servicios higiénicos.

Estos espacios mencionados como áreas de espera y recarga se encontrarán dentro del campus universitario, como también en las tribunas de su estadio. Asimismo, con el objetivo de brindar puntos de acceso adicionales al concierto, se habilitarán por primera vez las puertas 8 y 3. También se habilitará un plan de desvío vehicular que comprende el cierre de la avenida Venezuela, entre la avenida Faucett y la avenida Universitaria, y la Av. Germán Amezaga, entre Ramón Herrera y Óscar R. Benavides.

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“Se implementarán áreas de espera y precarga dentro de la Universidad. Con capacidad para albergar aproximadamente al 80% del aforo [del concierto]. Esto permitirá al público estar dentro del perímetro operativo y evitar esperas en la calle. Estas áreas contarán con puntos de hidratación, comida y baños”, indicó el organismo.

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El gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la institución estatal, Mario Cassaretto, señaló a Live Nation Perú que con el objetivo de evitar una congestión en los accesos del lugar del evento, el organismo debe decretar tanto un horario de ingreso de los asistentes como también de salida según su ubicación en el estadio San Marcos.

Además, Cassaretto indicó que las fechas en que se realizarán las inspecciones respectivas del espacio donde se brindará el concierto serán el 2, 5 y 7 de octubre. Esta última fiscalización se dará el mismo día de la presentación de la banda surcoreana.