Renuevan 4,4 km de las avenidas Sucre y Bolívar en Pueblo Libre: obra beneficiará a más de 100.000 vecinos, según MML La inversión en ambos proyectos supera los S/9,3 millones y busca mejorar la transitabilidad para conductores y peatones, según indicó el alcalde Renzo Reggiardo.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inauguró las obras de recuperación de las avenidas Antonio José de Sucre y Simón Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre. Ambos proyectos comprenden en total 4,40 kilómetros de infraestructura vial renovada y beneficiarán a más de 100.000 vecinos, según la comuna.

La ejecución, que demandó una inversión superior a los S/9,3 millones, fue gestionada por el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) y permitirá mejorar la transitabilidad, facilitar los desplazamientos y brindar condiciones más seguras para conductores y peatones, indicó durante la ceremonia el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Recuperación de avenidas Sucre y Bolívar

De acuerdo con la MML, en la avenida Antonio José de Sucre se recuperaron 1,65 kilómetros con una inversión de S/3,3 millones. Los trabajos incluyeron el fresado y la colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente, el sellado de fisuras y grietas, el mantenimiento de sardineles, la nivelación de 99 buzones y la renovación de la señalización horizontal.

Por su parte, en la avenida Simón Bolívar se intervinieron 2,75 kilómetros, con una inversión de S/6 millones. Las labores comprendieron la recuperación de la carpeta asfáltica, el mantenimiento vial y la implementación de señalización horizontal. Ambos trabajos fueron ejecutados en un plazo de 90 días calendario, según el municipio.

Preparan central para monitorear más de 4.500 cámaras

Durante la actividad, Reggiardo anunció que la comuna tiene previsto inaugurar para la quincena de diciembre el primer Centro de Control y Monitoreo C5 del país, que permitirá integrar inicialmente el monitoreo de más de 4.500 cámaras de videovigilancia de toda la capital y fortalecer la coordinación entre instituciones responsables de la seguridad ciudadana.

El alcalde precisó que este espacio articulará con el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, con el propósito de facilitar una respuesta rápida y articulada ante distintas emergencias. "El C5 estará culminado este año, estamos ultimando detalles y mañana nos dirigiremos a realizar una última inspección antes de su inauguración prevista para diciembre", afirmó.