Perú Emergente 2026: 48 jóvenes artistas peruanos en Monumental Callao

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Pese a las dificultades evidentes que impiden que los artistas peruanos se dediquen a su vocación y, en especial, a poder vivir de ella, la producción creativa actual está signada por la actividad constante y la solidez de no pocas poéticas, tanto individuales como colectivas. En otras palabras, a las quejas válidas sobre mejores condiciones para el desarrollo de la creatividad, se imponen la acción y la autogestión. De esos factores también se compone un buen momento.

Pero cuando nos referimos a buen momento, debemos subrayar que, por lo general, nos estamos refiriendo a la producción limeña. Tenemos conocimiento de que en el interior del país la dinámica creativa es bullente y, en especial, muy joven; sin embargo, no podemos apreciar los trabajos de los jóvenes talentos como quisiéramos. Es por eso que son importantes muestras colectivas como Perú Emergente 2026. Esta exposición, bajo la curaduría de Luis E. Lama y Juan Peralta, se podrá apreciar hasta este domingo 13 en Casa Fugaz, en Monumental Callao.

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AREQUIPA. De la serie Clarividencia de Christopher Manuel Herrera Trujillo. Obra: “Resurreción”. La pieza propone un viaje emocional del duelo al renacimiento. Imagen: Difusión.

En Perú Emergente 2026, encontramos los trabajos de 48 jóvenes artistas de Ayacucho, Cusco, Cajamarca, Arequipa, Trujillo y Lima. Los proyectos ocupan 15 galerías en dos pisos de la Casa Fugaz y es posible notar que, aparte de talento y formación en construcción, hay una actitud cuestionadora que se observa desde el uso de los materiales (como el reciclaje) a la composición global de las obras. Ergo: el espectador percibe la personalidad de una poética. Así lo vimos en nuestra visita a Perú Emergente 2026 hace algunos días, en la que pudimos ver los proyectos de Santiago Aguayo Mesinas, Paulo César Altamirano Bustamante, Nadia Arce Cerna, Micaela Baca, Yaré Benvenuto Colán, Juan José Burga Novoa, Marcos Calderón, Camila Camargo Reyes, Macarena Cárdenas Benavides, Darwin Jesús Castillo Angulo, André Sebastián Castillo Bravo, Juan Carlos Catacora, Edwin Ccasani, César Chujutalli, Julia Condorcahuana, Luna Dannon Pasquale, Fernando Dolorier, Francisco Durand Padilla, Claudia Espinoza, Rubén Flores Huamaní, Natalia Fukushima, Gabriel Furgiuele Devinatea, José García Chumpitaz, Ángel Roberto Hernández Vela, Christopher Herrera Trujillo, Vanessa Karin, Kioshi, Lucía Lambarri, Aarón López, Gabriela Macha, Yone Makino, Valentina Marín, Quim McLauchlan, Zoila Olguín, Fernando Oré, Sergio Pacheco, Fernando Peña, Diego Paolo Ríos, Darwin Rodríguez, Bryan Quispe, Milagros Quispe Mamani, Mariel Reyes, Andrea Sifuentes Hernández, Víctor Solano, Martín Tokeshi, Evelyn Unchupaico Espíritu, Aure Velásquez y Marinia Wamani.

LIMA. “Lengua desgarrada”. Instalación escultórica sonora con activación performativa de Gabriela Alejandra Macha Núñez. Imagen: Difusión.

Pintura, dibujo, video, fotografía, instalación, escultura, grabado, a saber, son algunas de las disciplinas, como la combinación de ellas, de las que los artistas hacen uso para enhebrar un diálogo, crítico en la mayoría de los casos (la situación de la mujer, la crisis medioambiental, entre los tópicos más reconocibles), con el mundo de ahora, pero sin perder su sentido de peruanidad. Han entendido que una de las maneras de alcanzar la originalidad es transfigurando la referencialidad de la que se procede.

Seguramente faltarán algunos artistas, pero no sobra nadie. Saludamos el trabajo curatorial. De la misma manera, a Leyla Aboudayeh, directora de Casa Fugaz, de quien podemos leer el texto “Perú emergente: Lo que emerge no pide permiso” en la entrada del centro cultural. Todo indica que el buen momento de las artes en Perú tiene para rato. Que esta exposición sirva para mirar mejor lo que se hace fuera de Lima.

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Dato:

La temporada y el proyecto. Perú Emergente 2026 va hasta este domingo 13 de septiembre en el jirón Constitución 250, Monumental Callao. Cabe destacar que Casa Fugaz opera como un activo centro cultural desde 2015.