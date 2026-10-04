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ERM 2026 en San Marcos: puerta principal permaneció cerrada para votar hasta que apareció la prensa

La puerta N.° 2 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se mantuvo cerrada por unos minutos después de las 7.00 a. m. de este domingo. El inconveniente fue solucionado tras la llegada de la prensa y de un representante de la Fiscalía.

Puerta cerrada en la UNMSM
Puerta cerrada en la UNMSMComposición LR / América
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La puerta N.° 2 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) permaneció cerrada durante las primeras horas de la mañana de este domingo 4 de octubre, pese a ser uno de los accesos principales al recinto durante jornadas electorales. El hecho fue advertido por los medios de prensa y la propia Fiscalía, cuyo representante se acercó hasta este punto para averiguar el motivo de este cierre.

En el lugar, el coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, explicó que estaban indagando sobre esta situación. “Estamos verificando con el personal fiscal, toda vez que en otros procesos electorales esta puerta de ingreso estaba abierta”, dijo a América Noticias.

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Puerta principal de San Marcos cerrada en plena ERM 2026

El reporte del medio fue difundido alrededor de las 7.05 a. m. de este domingo. Como se sabe, los locales de votación deberían estar habilitados para emitir el sufragio desde las 7.00 a. m., según la disposición establecida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

Debido a ello, Barrenechea sostuvo que estaban tomando acciones inmediatas y no descartó que otros accesos se encuentren habilitados para esta jornada en el recinto universitario. “Nos estamos comunicando con el fiscal y personal de ONPE. Probablemente, asumimos que hayan otras puertas de acceso, pero esta puerta siempre ha estado permanente en otros actos electorales”, indicó.

Acceso se abrió tras la llegada de la prensa

El cierre de la puerta N.° 2 de la UNMSM llamó la atención debido a que en los exteriores de la infraestructura se encontraba información vinculada al proceso electoral de este domingo y se observaba a personas esperando la apertura del acceso para poder ingresar a sufragar. En medio de esa situación y, tras advertirse la presencia de la prensa, la puerta fue habilitada para el ingreso de los electores a las 7.08 a. m., superándose el inconveniente.

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