Examen de admisión San Marcos 2027-I: fecha límite de inscripción, cronograma por áreas y puntajes mínimos

Las carreras con más vacantes incluyen Contabilidad y Derecho, cada una con 90 plazas, además de Ingeniería Industrial y Medicina Humana.

Las carreras con más vacantes incluyen Contabilidad y Derecho, cada una con 90 plazas, además de Ingeniería Industrial y Medicina Humana. Foto: Andina/Composición LR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) mantiene abierto el proceso de inscripción para su Examen de Admisión 2027-I, dirigido a estudiantes de quinto de secundaria y egresados de Educación Básica. Los interesados que todavía no hayan completado el trámite podrán hacerlo hasta el 9 de octubre de 2026, dentro del periodo habilitado para postulantes rezagados.

La evaluación ofrecerá 2.581 vacantes distribuidas entre 82 escuelas profesionales y se desarrollará durante cuatro jornadas en octubre. Las fechas están organizadas según las áreas académicas de las carreras, mientras que los puntajes mínimos requeridos varían de acuerdo con la especialidad y modalidad correspondiente.

Examen San Marcos 2027-I: hasta cuándo puedes inscribirte y qué día te corresponde rendirlo

El periodo extraordinario para quienes no pudieron registrarse en las fechas asignadas según la inicial de su primer apellido comenzó el 28 de septiembre y permanecerá habilitado hasta el jueves 9 de octubre. Esta etapa permite completar la inscripción para participar en la evaluación de admisión correspondiente al periodo 2027-I.

El examen se realizará en la Ciudad Universitaria en cuatro fechas, de acuerdo con el área académica de cada carrera. El cronograma establecido por San Marcos es el siguiente:

Sábado 17 de octubre: postulantes de Ciencias Económicas y de la Gestión, y de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

postulantes de Ciencias Económicas y de la Gestión, y de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. Domingo 18 de octubre: postulantes de Ciencias Básicas e Ingeniería.

postulantes de Ciencias Básicas e Ingeniería. Sábado 24 de octubre: postulantes de Ciencias de la Salud, con excepción de Medicina Humana.

postulantes de Ciencias de la Salud, con excepción de Medicina Humana. Domingo 25 de octubre: postulantes a Medicina Humana.

Pueden participar quienes cursen quinto año de secundaria durante 2026, además de los egresados de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA).

San Marcos 2027-I: carreras disponibles, número de vacantes y puntajes mínimos por área

La oferta de este proceso comprende cinco áreas académicas: Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, Ingeniería, Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. En conjunto, la universidad ha dispuesto 2.581 vacantes para 82 escuelas profesionales.

Entre las especialidades con mayor cantidad de plazas figuran Contabilidad y Derecho, con 90 vacantes cada una. Administración cuenta con 83; Economía, con 77; Ingeniería Industrial y Administración de Turismo, con 67 cada una; Medicina Humana, con 54; y Gestión Tributaria y Auditoría Empresarial y del Sector Público, con 50 cada una.

La oferta también comprende programas relacionados con tecnología y ciencias aplicadas, como Ingeniería de Inteligencia Artificial, Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas, Ciencia de la Computación, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Nuclear, Ciencia de Materiales y Nanotecnología, Genética y Biotecnología, e Ingeniería de Transporte y Sistemas Ferroviarios.

En cuanto a los puntajes, los postulantes a Ciencias de la Salud e Ingeniería deben obtener al menos 900 puntos. Para Ciencias Básicas, Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, el mínimo establecido es de 700 puntos. En las secciones de facultad y filiales, el puntaje mínimo es de 600.

Los egresados, graduados o titulados de universidades no pueden participar mediante las modalidades EBR o EBA. Para ellos, San Marcos contempla la modalidad de Graduados y Titulados dentro del proceso de Admisión 2027-II.