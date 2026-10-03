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Sociedad

¿Postulas a San Marcos? Revisa el puntaje mínimo que necesitas para el examen de admisión 2027-I

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha publicado los puntajes mínimos requeridos para el examen de admisión 2027-I, con 2.581 vacantes disponibles en 82 carreras.

Los postulantes deben alcanzar 900 puntos para Ciencias de la Salud e Ingeniería, y 700 para otras áreas académicas. La inscripción para rezagados cierra el 9 de octubre.
Los postulantes deben alcanzar 900 puntos para Ciencias de la Salud e Ingeniería, y 700 para otras áreas académicas. La inscripción para rezagados cierra el 9 de octubre.Foto: composición LR
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) estableció los puntajes mínimos que deberán considerar los postulantes al examen de admisión 2027-I, según el área académica a la que pertenece la carrera elegida. La evaluación ofrecerá 2.581 vacantes para 82 escuelas profesionales y se desarrollará durante cuatro jornadas en octubre.

El proceso está dirigido a estudiantes que cursan el quinto año de educación secundaria durante 2026 y a egresados de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA), de acuerdo con los requisitos fijados por Decana de América. Quienes todavía no completaron su inscripción podrán hacerlo hasta el viernes 9 de octubre, dentro del periodo habilitado para postulantes rezagados.

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¿Cuántos puntos necesitas para ingresar a San Marcos según el área de tu carrera?

El puntaje mínimo dependerá de la clasificación académica de cada especialidad. Para Ciencias de la Salud e Ingeniería, la UNMSM fijó un mínimo de 900 puntos. En tanto, quienes postulen a Ciencias Básicas, Ciencias Económicas y de la Gestión, así como a Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, deberán alcanzar al menos 700 puntos.

Para las secciones de facultad y filiales, el requisito establecido es de 600 puntos. Estos valores corresponden a los mínimos previstos para el proceso de admisión 2027-I y deben ser tomados en cuenta durante la preparación para la evaluación.

Además, el proceso de inscripción tuvo una etapa regular organizada según la letra inicial del primer apellido. Para quienes no lograron completar el trámite dentro de esas fechas, la universidad habilitó el periodo de rezagados desde el 28 de septiembre hasta el viernes 9 de octubre.

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Examen de admisión UNMSM 2027-I: revisa las fechas según tu área académica

Las evaluaciones se desarrollarán en la Ciudad Universitaria durante dos fines de semana de octubre. Las fechas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

  • Sábado 17 de octubre: Ciencias Económicas y de la Gestión (D), y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (E).
  • Domingo 18 de octubre: Ciencias Básicas (B) e Ingeniería (C).
  • Sábado 24 de octubre: Ciencias de la Salud (A).
  • Domingo 25 de octubre: Medicina Humana.

Los postulantes deberán acudir en la fecha asignada al área académica de la carrera que seleccionaron durante su inscripción. En total, el examen de admisión 2027-I contempla cuatro jornadas de evaluación.

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