Gobierno extiende estado de emergencia en zonas afectadas por sismos en Huancavelica y Junín

El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en 19 distritos de las regiones de Huancavelica y Junín, debido a los daños ocasionados por los movimientos sísmicos registrados entre el 18 de julio y el 7 de agosto de 2026. La medida permitirá continuar con las acciones de respuesta y rehabilitación en las localidades afectadas.

Los movimientos telúricos provocaron daños en viviendas e infraestructura educativa de ambas regiones. Uno de los eventos más recientes ocurrió el 6 de agosto, cuando un sismo de magnitud 5,0 tuvo su epicentro en el distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca, en Junín. Tras este movimiento, las instituciones competentes continuaron con la atención de la población afectada y las labores de recuperación.

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La prórroga fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 139-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. La disposición comprende cuatro distritos de Huancavelica y 15 de Junín, donde se ejecutarán medidas inmediatas de respuesta y rehabilitación.

¿Qué distritos están comprendidos en la prórroga?

En la región Huancavelica, la medida alcanza a los distritos de Acobambilla, Manta y Vilca, en la provincia de Huancavelica; y Pazos, en la provincia de Tayacaja.

En Junín, comprende los distritos de Chupaca, San Juan de Jarpa y Yanacancha, en la provincia de Chupaca; Chambara, en Concepción; y Carhuacallanga, Colca, Chacapampa, Chicche, Chongos Alto, Cullhuas, Huancán, Huasicancha y Pilcomayo, en la provincia de Huancayo.

¿Qué acciones se ejecutarán durante el estado de emergencia?

La prórroga permitirá implementar medidas de excepción, inmediatas y necesarias para atender los daños y avanzar con la rehabilitación de las zonas afectadas. Estas acciones podrán modificarse de acuerdo con las necesidades y condiciones de seguridad que se presenten durante su ejecución, siempre que cuenten con el sustento técnico de las entidades competentes.

Los gobiernos regionales de Huancavelica y Junín, junto con las municipalidades comprendidas, ejecutarán las intervenciones con la participación de los ministerios involucrados y otras instituciones públicas y privadas.

El decreto establece que las acciones deberán mantener una relación directa de causalidad con los daños ocasionados por los movimientos sísmicos. La prórroga entrará en vigor el 13 de octubre.