Satélites ayudarán a comunidades asháninkas a detectar incendios forestales ante creciente alerta

La Central Asháninka del Río Ene (CARE) se une al FireSat Early Adopter Program, que implementará tecnología satelital para prevenir y monitorear incendios forestales en comunidades nativas. | CARE

La Central Asháninka del Río Ene (CARE) se une al FireSat Early Adopter Program, que implementará tecnología satelital para prevenir y monitorear incendios forestales en comunidades nativas. | CARE

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La tecnología satelital comenzará a incorporarse al sistema de prevención y monitoreo de incendios forestales que utilizan comunidades nativas del río Ene. La Central Asháninka del Río Ene (CARE) formalizó su ingreso al FireSat Early Adopter Program, una iniciativa internacional que permitirá a la organización acceder a datos generados por una nueva constelación de satélites diseñada específicamente para detectar incendios.

El acuerdo entre CARE y Earth Fire Alliance, organización responsable de FireSat, fue suscrito en 2026 por el presidente de CARE, Ángel Pedro Valerio, y el director ejecutivo de Earth Fire Alliance, Brian Collins. Con esta incorporación, CARE se convierte en la primera organización peruana en participar en el programa de adopción temprana de FireSat. La colaboración contempla el intercambio de conocimientos y la evaluación de los datos satelitales para determinar cómo pueden incorporarse a los mecanismos de prevención y respuesta que ya funcionan en las comunidades del río Ene.

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Satélites buscarán detectar incendios en etapas tempranas

Earth Fire Alliance puso en órbita en julio de este año sus tres primeros satélites operativos FireSat. La constelación está diseñada específicamente para observar incendios forestales y ampliar la frecuencia con la que se obtiene información sobre su ubicación y evolución.

A diferencia de otros sistemas utilizados para identificar focos de calor, FireSat combina imágenes de mayor detalle con diferentes bandas espectrales para detectar incendios en etapas tempranas. Los satélites trabajan con una resolución promedio de unos 80 metros y están diseñados para identificar incendios pequeños de aproximadamente 5 por 5 metros.

La información permitirá generar productos como la ubicación de nuevas igniciones, el perímetro de los incendios, su progresión y la potencia radiativa del fuego (FRP), un indicador que permite analizar la energía liberada y el comportamiento de las llamas.

La constelación se encuentra en proceso de expansión. Earth Fire Alliance prevé aumentar progresivamente el número de satélites para alcanzar una frecuencia de actualización cercana a una hora o menos hacia 2029 y, posteriormente, intervalos de hasta 20 minutos o menos a escala global.

CARE busca integrar tecnología con conocimiento asháninka

El acceso a estos datos será incorporado progresivamente a la estrategia PAAMARI, desarrollada por CARE para fortalecer la prevención y gestión de incendios forestales en comunidades del río Ene.

El sistema combina conocimientos indígenas, información satelital, datos meteorológicos, vigilancia en campo y mecanismos comunitarios de comunicación y respuesta. La organización busca que los nuevos datos permitan mejorar la detección de incendios y reducir el tiempo entre una alerta y la toma de decisiones.

Para CARE, la tecnología no reemplaza los sistemas de vigilancia desarrollados por las comunidades. Por el contrario, la información obtenida desde los satélites deberá complementarse con la observación directa del territorio y con los mecanismos locales de respuesta.

Como parte del programa, CARE compartirá con Earth Fire Alliance información sobre la experiencia de las comunidades asháninkas en la identificación de incendios, sus rutas de comunicación y los mecanismos de alerta y respuesta utilizados en el territorio.

El reto: que la alerta llegue a las comunidades

La incorporación de tecnología satelital ocurre en un contexto de preocupación por el avance de los incendios forestales en la Amazonía. Contar con información más frecuente puede permitir identificar antes un incendio y seguir su evolución, pero la detección no garantiza por sí sola una respuesta efectiva.

La conectividad, el acceso al territorio, el equipamiento y la capacidad de las comunidades para actuar frente a una alerta son factores determinantes para que los datos puedan convertirse en una intervención concreta.

En ese punto se concentrará parte de la experiencia que CARE aportará al programa FireSat: evaluar cómo una herramienta de monitoreo global puede adaptarse a las condiciones y necesidades de las comunidades que viven y protegen los bosques del río Ene.

La apuesta es que las imágenes satelitales no se queden únicamente como información de monitoreo, sino que puedan servir para anticipar riesgos, orientar las acciones de las comunidades y fortalecer la respuesta ante incendios forestales.