Feroz incendio forestal en Puno deja una adulta mayor fallecida y amenaza comunidades

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Un feroz incendio forestal registrado este lunes 31 de agosto en el sector Totorani, distrito de Tiquillaca, provincia de Puno, dejó una adulta mayor fallecida, animales muertos y extensas áreas de pastizales destruidas. Las llamas también amenazan a comunidades rurales cercanas, según reportó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

La víctima fue identificada como Sabasta Quispe Quilca, de 80 años. La mujer murió a causa del siniestro en el sector Huaricachi, cerca de la trocha que conduce hacia las cataratas de Totorani. Sus familiares esperaban la llegada del fiscal de turno para las diligencias y el levantamiento del cadáver.

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Avance del fuego

Pobladores y bomberos intentan controlar el incendio en varios sectores; sin embargo, el fuego persiste y avanza sobre los pastizales. Los afectados reportaron animales muertos y otros en estado crítico, aunque hasta el momento no existe una cifra oficial sobre las pérdidas económicas.

La emergencia afecta a familias de Totorani, Chingarani, Arboleda, Tiquillaca y otras zonas rurales. Los habitantes alertaron que las llamas podrían alcanzar nuevas comunidades y agravar los daños si no se logra contener el siniestro.

Piden apoyo

La comunidad solicita la intervención de brigadas y otras instituciones para reforzar las labores de emergencia. Según señalaron, los bomberos participan de forma directa en los trabajos para frenar el avance del fuego.

La Policía también permanece en la zona. Mientras continúan los esfuerzos para controlar las llamas, las familias afectadas buscan proteger a sus animales y viviendas ante el riesgo de que el incendio se extienda hacia otros sectores.