Indecopi inicia investigación preliminar a organizadores de Robbie Williams y advierte multas de hasta 450 UIT

Los asistentes que no acepten las nuevas condiciones pueden solicitar la devolución total del importe de sus entradas, la cual debe procesarse en un plazo de 15 días hábiles.

Los asistentes que no acepten las nuevas condiciones pueden solicitar la devolución total del importe de sus entradas, la cual debe procesarse en un plazo de 15 días hábiles. Foto: Indecopi/Composición LR

El Indecopi inició una investigación preliminar de oficio a las empresas involucradas en la organización de la segunda fecha del concierto de Robbie Williams, luego de su reprogramación. La entidad busca esclarecer lo ocurrido y supervisar que los organizadores cumplan con sus obligaciones frente a los consumidores afectados por el cambio del evento.

La institución también precisó que los asistentes que no acepten las nuevas condiciones de la reprogramación pueden solicitar la devolución total del dinero pagado por sus entradas. El organizador deberá realizar el reembolso dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles desde que el consumidor presente su solicitud, conforme a lo establecido por la Ley N.° 32415.

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Indecopi exige devolución total de entradas si el público no acepta la reprogramación

Los consumidores que decidan no aceptar las condiciones establecidas para la nueva fecha del concierto tienen derecho a solicitar la devolución completa del monto pagado por sus entradas. Para ello, las empresas organizadoras deben informar de manera oportuna cuál será el procedimiento que deberán seguir los asistentes.

El reembolso deberá efectuarse como máximo dentro de los 15 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud. Además, el organizador tiene la obligación de habilitar de inmediato los canales de atención necesarios para recibir y procesar estos pedidos de devolución.

Organizadores de Robbie Williams podrían recibir multas de hasta 450 UIT

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi Lima Norte abrió la investigación preliminar para determinar lo ocurrido y verificar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas involucradas. El proceso permitirá evaluar si existen indicios de infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Si se identifican posibles infracciones, el Indecopi podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Este podría concluir con multas de hasta 450 UIT y con la aplicación de medidas correctivas a favor de los consumidores, cuando corresponda. La entidad también aclaró que comunicar voluntariamente las acciones adoptadas ante una reprogramación no libera a los organizadores de sus obligaciones ni impide que sean investigados.