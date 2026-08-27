Efectivos de la Policía Nacional capturaron a cinco sospechosos de integrar la banda criminal. | Composición LR

Efectivos de la Policía Nacional capturaron a cinco sospechosos de integrar la banda criminal. | Composición LR

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Una trabajadora de una chatarrería en Villa El Salvador sobrevivió a un violento ataque a balazos perpetrado por presuntos sicarios, quienes habrían llegado hasta el establecimiento como represalia por la negativa del negocio a pagar los cupos de extorsión exigidos por una organización criminal.

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo los sujetos llegan hasta el local de reciclaje y disparan directamente contra la mujer encargada de atender el establecimiento. La víctima logró ponerse a salvo y fue auxiliada por sus compañeros de trabajo.

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Según las investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), la trabajadora había recibido constantes amenazas telefónicas de una red criminal que le exigía el pago de dinero a cambio de no atentar contra su negocio.

Tras el atentado, agentes de la División de Investigación de Extorsiones (Divinext) de la Dirincri y efectivos del Depincri desplegaron un operativo en diferentes puntos de Villa El Salvador. Como resultado, cinco presuntos integrantes de la organización fueron intervenidos.

PNP identifica a presunto cabecilla de banda de extorsionadores

Entre los detenidos se encuentra Jonathan Meza Reyes, señalado por la Policía como presunto cabecilla de la organización y responsable de realizar directamente los cobros extorsivos. En una intervención paralela también fue detenido Cristofer Francia Zacata, sindicado como otro integrante de la banda.

El coronel PNP Holger Obando explicó que cada integrante habría cumplido una función específica dentro de la estructura criminal.

"Jonathan Meza Reyes es el cabecilla de la banda criminal y además sería el extorsionador físico o material, el segundo realizaba actividades de marcaje y reglaje, el tercer detenido es una cuenta receptora y la cuarta detenida es la que fungía de actividades logísticas".

La investigación policial apunta a que la organización no solo tenía entre sus objetivos a comerciantes, sino también a trabajadores y empresas vinculadas al transporte.

Las mismas armas fueron utilizadas contra bus de Nueva América

Durante el registro de los inmuebles intervenidos, los agentes incautaron dos pistolas, municiones, dinero en efectivo, tarjetas y teléfonos celulares que serían utilizados para las actividades extorsivas.

El coronel Obando detalló los objetos encontrados durante el operativo. "Dos armas de fuego de gran potencia, dos pistolas, municiones, más de 4.000 soles, seis tarjetas de crédito y teléfonos celulares incriminados".

Las pericias balísticas realizadas por la Policía determinaron que las armas decomisadas serían las mismas que fueron utilizadas en otro ataque contra un trabajador de la empresa de transportes Nueva América, cuyo servicio conecta San Juan de Miraflores con Surco.

Este resultado permitió vincular a los detenidos con una serie de hechos violentos atribuidos a la organización criminal, que utilizaba amenazas y ataques armados para presionar a sus víctimas.

Los cinco intervenidos permanecen bajo custodia policial mientras continúan las investigaciones por los presuntos delitos de extorsión agravada y tenencia ilegal de armas de fuego. El Ministerio Público deberá determinar las acciones legales correspondientes contra los investigados.