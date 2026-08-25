Candidato a alcalde de VES, Marcelino Huamán, es denunciado por violencia contra su esposa

Marcelino Huamán Cano, candidato de Alianza para el Progreso a la alcaldía de Villa El Salvador, enfrenta un proceso judicial por violencia familiar, inicio de su esposa. Un juzgado dictó medidas de protección en su contra. | Composición LR

Marcelino Huamán Cano, candidato de Alianza para el Progreso a la alcaldía de Villa El Salvador, enfrenta un proceso judicial por violencia familiar, inicio de su esposa. Un juzgado dictó medidas de protección en su contra. | Composición LR

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Marcelino Huamán Cano, candidato de Alianza para el Progreso a la alcaldía de Villa El Salvador, afronta un proceso judicial por violencia familiar iniciado por su esposa. El caso derivó en medidas de protección dictadas por un juzgado especializado en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

La resolución emitida en septiembre de 2024 calificó el nivel de riesgo de la denunciante como severo y ordenó a Huamán abstenerse de insultarla, amenazarla, hostigarla o realizar actos de represalia. También estableció restricciones de acercamiento, control policial y un botón de pánico para la mujer. Las medidas incluyeron protección para sus hijas.

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En diciembre de 2025, Huamán solicitó que estas disposiciones fueran levantadas. El pedido fue rechazado por el juzgado y, en enero de 2026, la decisión quedó consentida. Por tanto, las medidas de protección continuaron vigentes.

El expediente también recoge la denuncia por violencia psicológica presentada por la esposa, quien señaló episodios de maltrato verbal y denigración. Al tratarse de un proceso bajo la Ley N.° 30364, las medidas de protección no constituyen una condena penal por violencia, pero sí una decisión judicial adoptada frente a una situación de riesgo.

Una condena por falsificación

El proceso por violencia familiar no es el único antecedente judicial del candidato. Huamán registra una condena por falsificación y uso de documentos públicos.

En 2015, el Segundo Juzgado Especializado Penal de Villa María del Triunfo le impuso tres años de prisión suspendida por dos años, 90 días-multa y S/1.500 de reparación civil. La sentencia fue confirmada en 2016 por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lima Sur.

Según la resolución, el caso estuvo relacionado con documentos falsos utilizados en un procedimiento de sucesión intestada y la inscripción de un inmueble.

Huamán también afronta un proceso de alimentos iniciado en 2026 a favor de sus dos hijas. El juzgado admitió la demanda y estableció una asignación anticipada de S/600 mensuales, mientras continúa el proceso.

Pedido de garantías

Ahora, la esposa del candidato busca acceder a garantías personales ante las autoridades. Según la denuncia, acudió a la Prefectura, pero no pudo concretar el trámite debido a un presunto vínculo familiar con Huamán.

Este último señalamiento deberá ser esclarecido por la autoridad correspondiente. Lo que sí consta documentalmente es que la mujer cuenta con medidas de protección judiciales y que estas no fueron levantadas cuando el candidato lo solicitó.

El caso vuelve a poner bajo escrutinio a Huamán mientras busca convertirse en alcalde de Villa El Salvador. Su candidatura enfrenta así cuestionamientos derivados de una condena penal previa y de un proceso de violencia familiar en el que un juzgado determinó la necesidad de mantener medidas de protección para su esposa e hijas.